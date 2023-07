BMW: Scott Redding verpasst Podium nur um 1,2 sec

Scott Redding hatte für Donington Park nicht die besten Voraussetzungen, doch der Engländer fuhr starke Rennen und wurde beim sechsten Meeting der Superbike-WM 2023 mit Platz 4 im zweiten Lauf belohnt.

Damit hatte kaum jemand gerechnet, am wenigsten wahrscheinlich Scott Redding selbst. Nach Platz 12 in der Superpole war die Ausgangsposition des Engländers in Donington Park nicht ideal. Der BMW-Pilot steigerte sich im ersten Lauf jedoch auf Platz 8, im Superpole-Race über nur zehn Runden auf die neunte Position und stürmte im zweiten Rennen am Sonntagnachmittag als Vierter über die Ziellinie.

Nicht nur, dass der 30-Jährige auf dem Weg nach vorn die Kawasaki-Stars Jonathan Rea und Alex Lowes sowie Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli besiegte, auf den drittplatzierten Danilo Petrucci (Ducati) fehlten ihm lediglich 1,2 sec!

«Das Warm-up lief nicht so gut für mich, also dachte ich, dass es ein harter Tag werden würde. Das Superpole-Race war nicht schlecht, und ich habe Platz neun geholt – das war wichtig für das zweite Rennen. Man hat gesehen, welchen Unterschied es ausmacht», sagte der Vizeweltmeister von 2020. «Generell habe ich am Anfang des Rennens Schwierigkeiten, besser mit den Jungs an der Spitze mitzuhalten. Doch ich dachte mir, dass ich einfach weiter Druck mache, weil ich wusste, dass ich stärker werde. Ich habe an mich selbst geglaubt, dass ich am Ende besser werde. Ich hatte Petrucci vor mir und er war etwas schneller, also konnte ich ihn nicht einholen. Aber ich habe die Yamaha und die Kawasakis überholt und bis zum Ende gepusht. Es wäre schön gewesen, auf dem Podium zu stehen, aber nach so einer schwierigen Saison ein Rennen wie dieses zu haben, ist großartig.»

Aus Sicht von BMW war der zweite Lauf gemischt. Denn beim ersten Start hatte Tom Sykes einen brachialen Highsider und auch Loris Baz war in Folge gestürzt.

«Es war ein Wochenende, das wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge beenden», musste Motorsport-Direktor Marc Bongers zugeben. «Das zweite Hauptrennen begann mit Toms fürchterlichem Sturz, von dem in der Folge auch Loris und Michael Ruben Rinaldi betroffen waren. Wir wünschen ihm gute Besserung, und an dieser Stelle möchten wir als BMW Motorrad auch unsere besten Wünsche an Michael senden. Loris ging es nach dem Unfall zum Glück so weit gut, doch er war auf den Kopf gestürzt und entschied, beim Neustart nicht anzutreten. Scott wurde immer stärker, hat sich durch das Feld gepflügt und in einem extrem aufregenden Kampf, vor allem gegen die Kawasakis, einen sehr starken vierten Platz herausgefahren. Keine zwei Sekunden dahinter kam Garrett als Neunter ins Ziel. Das sind erfreuliche Ergebnisse, vor allem Platz vier nicht weit hinter dem Podium.»

Würde Redding mit der M1000RR immer solche Rennen fahren wie Lauf 2 in Donington, würde der Engländer wohl nicht zögern und sofort die Option seines BMW-Vertrages für 2024 und 2025 ziehen. Entscheiden muss sich der Engländer bis zum 15. Juli.