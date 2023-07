Schwerer Sturz von Tom Sykes: Das Karriereende droht

Ex-Weltmeister Tom Sykes (BMW) hatte unglaubliches Glück, dass er nach seinem furchterregenden Highsider im zweiten Superbike-Hauptrennen in Donington Park nicht überfahren wurde.

Wie es zum Highsider von Tom Sykes in der ersten Runde des zweiten Rennens in Kurve 8 des Donington Park Circuits kam, ist unklar. Ob ein Fahrfehler der Auslöser war, oder ein technisches Problem an seiner BMW M1000RR. Der Engländer wurde hoch in die Luft katapultiert und hatte viel Glück, dass ihn beim harten Aufprall auf den Asphalt der hinter ihm fahrende und stark abbremsende Michael Rinaldi (Ducati) nicht überrollte. Rinaldi wiederum wurde vom ebenfalls schuldlosen Loris Baz am Bein getroffen und stürzte zusammen mit dem Franzosen.

Während Baz unverletzt davonkam, aber auf die Teilnahme am Neustart verzichtete, erlitt Rinaldi eine leichte Gehirnerschütterung und eine starke Prellung des Knöchels rechts.



Sykes hat sich auf der rechten Seite mehrere Rippen und den Knöchel links gebrochen, außerdem erlitt der Engländer Verletzungen am Brustkorb. Er wurde zur weiteren Untersuchung ins Queen’s Medical Centre nach Nottingham gebracht, die genaue Diagnose lag Sonntagnacht noch nicht vor.



«Ich war zusammen mit Sykes im Medical Centre an der Strecke, er hatte große Schmerzen», erzählte Rinaldi.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Donington Park © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Bautista © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Gerloff und Aegerter © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Razgatlioglu und Bautista © Gold & Goose Rea und Lowes © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Redding und Rea © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Bautista © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Petrucci © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Sykes war in England wie schon in Misano im BMW-Werksteam statt dem verletzten Michael van der Mark am Start.



Für den Weltmeister von 2013 war das eine Chance, nach der Trennung vom Team Puccetti Kawasaki nach dem vierten Event in Barcelona seinen Speed unter Beweis zu stellen.



Denn sein Saisonstart 2023 war ebenso ein Reinfall wie die BSB-Saison 2022 mit Ducati. Sykes würde gerne weiterhin Superbike-WM fahren, aber viele fragen sich, wie schnell er noch ist.

Mit einem WM-Titel, 34 Siegen, 114 Podestplätzen und 51 Pole-Positions (Rekord) gehört Sykes zu den erfolgreichsten aktiven Superbike-WM-Piloten.



Doch kein Team im SBK-Paddock hat den bald 38-Jährigen für 2024 oben auf der Einkaufsliste, seine in Donington erlittenen Verletzungen machen es ihm noch schwerer, einen Platz zu finden. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen: Sykes droht das Ende seiner WM-Karriere.