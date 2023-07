Volles Programm bei der SBK-Rückkehr nach Imola

Wenn die Superbike-WM am kommenden Wochenende nach Imola zurückkehrt und das siebte Saisonmeeting veranstaltet, kehrt die Supersport-WM 300 in den Zeitplan zurück. Zwei weitere Serien sorgen für ein volles Programm.

Zum 70. Jubiläum der Rennstrecke kehrt die Superbike-WM auf das Autodromo Enzo e Dino Ferrari zurück. Als die seriennahe Weltmeisterschaft 2019 zuletzt in Imola gastierte, fuhr Jonathan Rea Siege im ersten Lauf und im Superpole-Race ein. Der Rennsonntag fiel jedoch buchstäblich ins Wasser.

In diesem Jahr wird jedoch kein Weg an WM-Leader Álvaro Bautista vorbeiführen, der 16 der bisher 18 Rennen gewann, zumal Ducati mit 17 Siegen der erfolgreichste Hersteller ist.

Das Programm ist vollgespickt, den Besuchern vor Ort wird viel Rennsport geboten. Neben Superbike- und Supersport-WM ist auch die 300er-Nachwuchsserie am Start, die zuletzt in Donington pausierte.

Ergänzt wird das Rahmenprogramm durch zwei Yamaha-Cups – den R3-European und den R7-Italia. So endet jeder Tag an der Rennstrecke erst am späten Nachmittag und bis Sonntag werden zehn Rennen ausgefahren.