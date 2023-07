Loris Baz (BMW) über Sykes-Sturz: «Es war gruselig»

Die BMW M1000RR von Loris Baz wurde in Donington in jedem Rennen von den Streckenposten geborgen

Seit dem Horrorcrash von Michael van der Mark scheint sich das Pech bei BMW auf Loris Baz zu konzentrieren. Beim Meeting in Donington Park schrieb der Bonovo action-Pilot drei Nuller, davon waren zwei unverschuldet.

BMW schlug sich in Donington erstaunlich gut, was Platz 4 von Scott Redding vom ROKit-Team im zweiten Rennen eindrucksvoll belegte. Gut dabei auch Bonovo-Pilot Garrett Gerloff als Siebter im Superpole-Race und van der Mark-Vertreter Tom Sykes überzeugte als Neunter im ersten Rennen. Einziger BMW-Pilot, der ohne eine Platzierung die Heimreise antreten musste, ist Loris Baz.

Der Franzose im deutschen BMW-Team Bonovo action wurde am 4. März im Superpole-Race auf dem Mandalika Circuit von Alex Lowes (Kawasaki) beim Anbremsen gegen das ausgefahrene rechte Bein gerammt. Der 30-Jährige brach sich dabei das rechte Wadenbein, erlitt Frakturen im rechten Sprunggelenk, dazu waren sämtliche Bänder abgerissen. Für Donington war Baz zuversichtlich, dass ihm die langwierige Verletzung endlich nicht mehr einschränken würde. Es waren andere Dinge.

Im ersten Rennen kämpfte der Franzose mit Honda-Pilot Xavi Vierge in den Punkten, als der Motor seiner M1000RR den Dienst versagt. «Zu Beginn des Rennens lief es auch recht gut, ich kämpfte gegen Vierge. Aber ich fühlte von Anfang an, dass etwas nicht stimmte und ich an Leistung verlor», schilderte Baz von seinem Ausfall. «Dann blockierte das Hinterrad, ich konnte gerade so sitzen bleiben, aber ging geradeaus. Es ist wirklich enttäuschend, denn wir hatten schon ein ähnliches Problem in Misano. Wir können niemanden dafür verantwortlich machen, es ist einfach nur mega unglücklich und ich habe das Gefühl, es geht mir seit Beginn der Saison so.»

Seit Saisonbeginn fiel der BMW-Pilot aber auch durch Stürze negativ aus. Einen weiteren leistete er sich Superpole-Race, erneut im Positionskampf mit Xavi Vierge. Im zweiten Lauf erlebte Baz dann unmittelbar vor ihm den Horror-Highsider von Tom Sykes. Beim Ausweichversuch kam der 30-Jährige auf die Wiese und rutschte aus. Weil er über Kopf- und Nackenschmerzen klagte, verzichtete er auf die Teilnahme am Neustart.

«Es war gruselig! Ich bin nur froh, dass ich Tom nicht angefahren habe. Es gab einfach nichts, was ich hätte tun können. Die Konsequenz hätte viel schlimmer sein können», war Baz trotz seines eigenen Sturzes erleichtert. «Uns hat das ganze Wochenende über einfach das Glück gefehlt. Ich konnte nie mehr als sechs, sieben Runden am Stück fahren, daher war es für mich schwierig, das Tempo zu halten, und ich hatte das Gefühl, ich würde hinterherlaufen. Ich bin einfach nur enttäuscht, denn Donington ist eine Strecke, die mir wirklich gefällt.»

Bonovo-Teammanager Michael Galinski fühlte mit seinem Piloten. «Das war wirklich viel Pech für Loris. Egal, welches Rennen, er war immer mittendrin», sagte der Norddeutsche. «Leider hatten wir einen Motorschaden zu beklagen. Wir hatten einen üblen Sturz im zweiten Hauptrennen, wobei wir sagen müssen, dass Loris da wirklich glimpflich davongekommen ist. Er konnte aber wegen Kopf- und Nackenschmerzen nicht mehr weiterfahren. Auf Loris‘ Seite tut es mir echt leid, dass da gerade das Pech überwiegt.»