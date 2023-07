SBK-Schnäppchen in Most: Ticketpreise halbiert

Tickets für die SBK-WM in Most sind noch verfügbar

Für Fans der Superbike-WM aus Deutschland ist das Meeting in Most Ende Juli nur einen Katzensprung entfernt. Der Veranstalter in Tschechien lockt mit verbesserter Infrastruktur, Partys und günstigen Ticketpreisen.

Seit 2017 auf dem Lausitzring gastierte die Superbike-WM nicht mehr in Deutschland, die Rückkehr von Oschersleben in den Kalender scheiterte an den Einschränkungen der Behörden im Zuge der Coronapandemie. Mit Assen und Most finden aber unmittelbar hinter der deutschen Grenze zwei attraktive Meetings statt. Assen war bereits im April, vom 28. bis 30. Juli dröhnen in Tschechien die Motoren.

Für den diesjährigen Event wurde in Most einiges bewegt. Im Frühjahr wurde die komplette Piste neu asphaltiert und ein neues, hochauflösendes Kamerasystem überwacht die Rennstrecke. Im Bereich des Rennturms wurde ein Restaurant gebaut. Am nahegelegenen See entstand ein neues Erholungsgebiet mit einem vollwertigen Campingplatz, wo am selben Wochenende ein große Musik- und Sportfestival stattfindet. Mit dem SBK-Ticket kann man beide Veranstaltungen besuchen.

Entgegen dem allgemeinen Trend wurden die Eintrittspreise günstiger, laut Veranstalter sogar teilweise mehr als halbiert. Das Basis-Wochenendticket für einen Erwachsenen kostet 63,80 Euro, mit Zugang zum Fahrerlager werden 123 Euro fällig (für Kinder 19,10 bzw. 56,20 Euro). Es gibt auch VIP-Tickets mit Parkplatz und Verpflegung. Die komplette Preisliste und weitere Informationen kann man auf der Website der Rennstrecke einsehen.

«Die Superbike-WM kommt zum dritten Mal nach Most gefahren und wir glauben, dass wir erneut noch mehr Besucher anlocken können. Wir bemühen uns, den Besuchern maximal entgegenzukommen, arbeiten ständig an einer Verbesserung unserer Dienstleistungen und der Synergie der beiden interessanten Veranstaltungen WorldSBK und ‹The Most Fest›, die den Fans und ihren Familien bestimmt ein interessantes Wochenende bieten können», sagt Josef Zajíček vom Autodrom Most, der auf 40.000 Besucher hofft.