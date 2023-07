Superbike-WM in Imola: Fünf BMW, drei MV Agusta 10.07.2023 - 16:08 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Gabriele Ruiu in Misano

Beim Meeting in Imola ergänzen Gaststarter in allen drei Weltmeisterschaften das Feld. In der Superbike-WM ist eine fünfte BMW dabei, in Supersport-WM eine dritte MV Agusta und in der 300er-Serie der Misano-Dominator.