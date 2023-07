Loris Baz (7./BMW): «Das ist für meine Bonovo-Crew»

Wie schon am Samstag sorgte Bonovo-Pilot Loris Baz auch im zweiten Lauf für das beste BMW-Ergebnis. Scott Redding vom britischen ROKit-Team brannten die Hände.

Nach vielen Pleiten, Pech und Pannen in der ersten Hälfte der Superbike-WM 2023 erwischte Loris Baz in Imola endlich ein reibungsloses Wochenende. Als Neunter der Superpole fuhr der 30-Jährige die Plätze 8, 10 und 7 ein.



«Dieses gute Wochenende ist für alle Jungs im Team. Wir hatten von Beginn des Jahres an so viel Ärger, und es war nicht nur hart für mich, sondern auch für sie», sagte Baz erleichtert. «Es war einfach nur großes Pech, aber gestern und heute, als ich in die Box zurückkam, war es wirklich schön, alle lächeln zu sehen. Ich bin super glücklich.»

Um in allen drei Rennen bester BMW-Pilot zu sein, fehlten dem Franzosen im Superpole-Race nur 0,2 sec auf Scott Redding.



«Ich hatte ein gutes Superpole-Rennen. Zu Beginn des Rennens fehlte mir etwas die Pace, dann habe ich Scott wieder eingeholt, konnte diesen neunten Platz aber in der letzten Runde nicht erreichen», erklärte Baz. «Mein Hauptziel an diesem Wochenende war es, nicht zu stürzen und so viele Runden wie möglich zu fahren. Das war, was mir gefehlt hat. Ich bin damit zufrieden.»

Baz weiter: «Im zweiten Rennen hatte ich einen guten Start. Ich war hinter Danilo Petrucci und wollte ihn nicht gleich überholen, weil ich dachte, er wäre so schnell wie gestern, aber nach zwei, drei Runden sah ich, dass er Probleme hatte, also bin ich vorbeigegangen. Aber Scott und Bradley Ray waren bereits weg. Also musste ich das ganze Rennen über hart arbeiten, um zurückzukommen. Ich habe mein Bestes gegeben und gehofft, dass ich in den letzten Runden noch etwas erreichen kann, aber sie haben das Rennen verkürzt, sodass ich mich auch etwas beeilen musste. Aber schließlich war ich wieder dran, und Scott machte einen Fehler, also überholten wir ihn beide. Bradley war nur ein bisschen schneller als wir, aber ich bin superglücklich über dieses Rennen. Schließlich haben wir etwas Gutes für das gesamte Team, auch wenn es für Garrett dieses Mal etwas schwieriger war. Ich denke, wir können darauf mit unserer Arbeit aufbauen.»

Redding war in der Superpole starker Fünfter und erzielte die Rennplatzierungen 10, 9 und 8. Mit dem Wochenende in Imola war der Engländer zufrieden.



«Das Wochenende war nicht schlecht. Wir hatten eine gute Qualifikation, und die Trainings waren auch nicht so schlecht. Aber gestern und heute war es wirklich sehr heiß. Es hat uns nur ein bisschen was gefehlt», betonte der 30-Jährige. «Wenn durch die Hitze der Grip nachlässt, scheinen wir etwas mehr zu leiden als die anderen Fahrer. Aber nach Samstag habe ich versucht, etwas anders zu machen. Ich habe versucht, nicht so sehr über das Vorderrad zu pushen, und es war besser.»

Dass das zweiten Rennen wegen der Hitze um vier Runden gekürzt war, war für Redding die richtige Entscheidung.



«Das Rennen war kürzer, aber es war auch sehr heiß. Mir war es in einem Rennen noch nie so heiß, nicht einmal in Aragón oder Jerez, wo wir 42 Grad hatten. Es kam einem nicht so heiß vor wie hier. Meine Hände brannten», hielt der ROKit-Pilot fest. «Es war eine gute Entscheidung, das Rennen zu verkürzen, weil es kurz vor dem Kochen war. Insgesamt lief es hier angesichts der heißen Bedingungen nicht so schlecht für uns, normalerweise haben wir da mehr zu kämpfen. Ich habe einige wichtige Daten gesammelt, mit denen wir für die nächsten Rennen arbeiten können.»