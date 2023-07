Axel Bassani (Ducati): «Fühle mich gut an der Spitze»

Nach de ersten Führungsrunde am Samstag, kamen für Bassani am Sonntag vier weitere Runden dazu

Nach dem Sturz von Álvaro Bautista im zweiten Hauptrennen von Imola hatte Axel Bassani das Zepter für Ducati in der Hand. Der Italiener wurde zwar von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) besiegt, die Freude war dennoch groß.

Axel Bassani kam am Samstag beim ersten Lauf der Superbike-WM in Imola als Siebter ins Ziel. Am Sonntagmorgen machte der Italiener auf seiner privaten Motocorsa-Ducati weitere Fortschritte und so gelang ihm im Sprintrennen Platz 6 und weitere vier Punkte. Auch am Nachmittag im zweiten Hauptrennen merkte man dem jungen Italiener seine Motivation an.

Zunächst fuhr der WM-Fünfte in die Top-3, kurz darauf überholte er Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli. Zur Rennhälfte brachte er die heimischen Fans an der 4,9 km langen Piste zum Toben, denn der Überholversuch gegen Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu verlief erfolgreich. Erst vier Runden vor dem Ende konnte sich der Türke wieder am Italiener vorbei drängeln und Bassani musste sich mit Platz 2 zufriedengeben.

«Ich habe alles versucht. Samstag war ein guter Tag, aber mit dem Vorderreifen war ich nicht in der Lage, etwas auszurichten. Das Gefühl am Sonntag war deutlich besser, ich konnte meine Pace fahren. Aber Toprak ist eben Toprak, ich habe versucht, ihn zu schlagen. Topraks Bike war etwas besser, ich weiß nicht, was genau», fasste der 23-Jährige zusammen. «Es war mein erstes Mal an der Spitze, darum war es nicht einfach, dieses Rennen zu verwalten. Wir haben für das nächste Mal daraus gelernt.»

Wie fühlte es sich an, gegen Razgatlioglu um den Sieg zu fahren? «Toprak hat am Ende 100 Prozent gegeben und konnte dadurch einen Vorsprung auf mich herausfahren. Am Ende habe ich alles gegeben, um Johnny hinter mir zu lassen. Zweiter Platz in Imola ist okay für mich, denn diese Strecke ist sehr schwierig», gab der Ducati-Fahrer zu. «Ich bin glücklich, dass ich als bester Ducati-Pilot im Ziel angekommen bin.»

War die Motivation nach dem Sturz von Bautista nach dem Start bei Bassani besonders hoch? «Ich achte nicht auf Bautista, er ist ein normaler Junge, wie alle anderen. Ich habe einfach mein normales Rennen gefahren und bin nicht übermäßiges Risiko eingegangen», betonte der Italiener.

«Es ist schwieriger, um Platz 5 oder 6 zu kämpfen, denn die Fahrer weiter hinten sind nicht einfach zu schlagen. An der Spitze sind die Jungs mehr mit Köpfchen unterwegs», beurteilte Bassani die für ihn neue Situation an der Spitze. «Man überlegt früh, wo überholt werden kann und es ist besser, weil man die Dinge ruhiger angehen kann. Ich mag es mehr, um die Top-3 zu kämpfen. Ich fühle mich gut an der Spitze.»

Und wie war der Kampf gegen Kawasaki-Star Jonathan Rea, der am Ende Dritter wurde? «Es ist niemals leicht, wenn du Jonathan hinter dir hast. Aber wir haben schon viele Rennen gegeneinander gefahren und ich komme zurecht mit ihm und Toprak und es macht viel Spaß mit ihnen zu kämpfen.»

Zur Hitze von über 37 Grad im Schatten an der Traditionsstrecke in Imola sagte Bassani abschließend: «Wir sind Athleten, aber zwei Rennen auf dieser Strecke und bei diesen Temperaturen sind sehr herausfordernd.»