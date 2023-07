Alex Lowes (Kawasaki): Schon fünf Rennstürze 2023

In der Superbike-WM 2023 ist Alex Lowes so nahe an Rekordweltmeister Jonathan Rea dran wie nie zuvor. Für die Gesamtwertung gilt das nicht, denn in Imola fabrizierte der Kawasaki-Pilot seinen bereits fünften Rennsturz.

Imola war das siebte Meeting der Superbike-WM 2023, insgesamt 21 Rennen sind absolviert, davon sieben Sprintrennen, in denen grob nur die halbe Punktzahl zu vergeben wird.

Für Alex Lowes endete das Wochenende auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari mit den Plätzen 9, 7 und einem Sturz – Teamkollege Jonathan Rea eroberte in den Hauptrennen dritten Plätze und kreuzte im Superpole-Race als Vierter die Ziellinie. Der direkte Vergleich für Imola täuscht darüber hinweg, dass Lowes in der Superbike-WM 2023 viel näher am 118-fachen Rennsieger dran ist als in den Jahren zuvor.

Dass es für den Engländer auf der Traditionsrennstrecke in Norditalien nicht besser lief, hatte mehrere Gründe. Zum einen ist Rea ein Imola-Spezialist und mit neun Siegen der erfolgreichste Superbike-Pilot. Zum anderen griff Lowes am Samstag bei der Reifenwahl daneben. «Mein Start war in Ordnung und ich konnte meine Position halten, aber ich steckte im hinteren Teil einer Gruppe fest und kam nicht nach vorn. Wir kämpften ein wenig mit dem Grip am Hinterrad, vor allem in Schräglage – die Streckentemperatur war ziemlich hoch», erklärte Lowes. «Nachdem wir im ersten Rennen zu kämpfen hatten, haben wir am Sonntag den SCX-Reifen verwendet. Ich rutschte damit zwar ziemlich viel, meine Performance war insgesamt aber viel besser.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Imola, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu, Axel Bassani & Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Bradley Ray © Gold & Goose Alex Lowes & Jonathan Rea © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu, Andrea Locatelli & Jonathan Rea © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Bradley Ray © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole - Álvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu & Andrea Locatelli © Gold & Goose 2. Rennen - Axel Bassani, Toprak Razgatlioglu & Jonathan Rea © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Lowes belegte die fünfte Position, als er in Runde 12 von 15 stürzte. «Es war sehr frustrierend, das Rennen mit einem Sturz in Kurve sieben zu beenden. Ein kleiner Crash im ersten Gang. Die Verbesserungen, die das Team am Motorrad vorgenommen hat, waren im Vergleich zu gestern wirklich groß. Deshalb ist es schade, dass wir das Positive aus dem zweiten Rennen nicht mitnehmen konnten.»

Problem für den 32-Jährigen: Der Ausfall in Imola ist bereits sein fünfter Rennsturz in diesem Jahr. Und weil seine Ausrutscher immer in einem Hauptrennen passierten, wiegen sie in der Gesamtwertung umso schwerer. Mit 109 WM-Punkten belegt der Kawasaki-Pilot nur Rang 8 und steht unter Druck von Rookie Dominique Aegerter (101 P./Yamaha) und Xavier Vierge (98 P./Honda), die zu seinem Glück beide in Imola auf ihn verloren haben.