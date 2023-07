Imola: Michael Rinaldi (Ducati) verpasste eine Chance

Fünfte Plätze beim Superbike-Meeting in Imola sind solide Ergebnisse, um seinen Platz im Ducati-Werksteam zu behalten aber möglicherweise zu wenig. Warum Michael Rinaldi mit seinem Heimrennen dennoch zufrieden ist.

Michael Rinaldi muss um seinen Platz im Aruba.it Ducati-Werksteam fürchten, ein echter Befreiungsschlag gelang dem Teamkollegen von Álvaro Bautista in Imola jedoch nicht. Denn als der Spanier im zweiten Lauf stürzte, war es nicht Rinaldi, der für das beste Ducati-Ergebnis sorgte, sondern Privatier und Intimfeind Axel Bassani vom Team Motocorsa.



Rinaldi war in Imola auch nicht bester Italiener. Im ersten Lauf und um Superpole-Race war das Pata Yamaha-Pilot Andrea Locatelli als Vierter und Dritter, am Sonntag Bassani als Dritter.

Zugutehalten muss man Rinaldi, dass er nach dem Unfall in Donington kaum trainieren konnte und erst am Donnerstag die Rennfreigabe erhielt – eine optimale Vorbereitung sieht anders aus. Am Sonntag war sein Akku leer, obwohl das Rennen um vier auf 15 Runden gekürzt wurde.



«Im zweiten Rennen war es unglaublich heiß und ich denke, alle Fahrer haben es begrüßt, dass die Distanz reduziert wurde. Ich habe Anzeichen von Verbrennen an den Händen und Beinen wegen der Hitze, die zusätzlich auch vom Motorrad und dem Asphalt abgestrahlt wurde. Es war eine Herausforderung, ich habe jegliche Energie verbraucht», sagte der 27-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wichtig war, dass wir mit drei Top-5-Ergebnissen das Wochenende hinter uns gebracht haben – ich hielt das vorher für nicht machbar. Der zweite Lauf war noch anstrengender als die beiden anderen Rennen. Wir hatten etwas am Bike geändert, was mir das Fahren eigentlich erleichtern sollte, aber das ging leider nach hinten los. Nach einigen Runden konnte ich nur noch 50 Prozent geben.»

Auffällig war, wie lange Rinaldi keinen Weg an BMW-Pilot Scott Redding vorbei fand.



«Weil ich Probleme auf der Bremse hatte. Und als ich vorbei war, war der Vorderreifen nicht mehr in dem Zustand, dass ich die Lücke nach vorn schließen konnte», erklärte der Italiener. «Ich bin damit sehr zufrieden, mehr konnte ich nicht verlangen. Das war nicht meine normale Leistung, hier ging aber nicht mehr. Ab Montag werde ich mein übliches Training wieder aufnehmen, wobei ich mein rechtes Bein immer noch schonen muss.»