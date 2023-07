Iker Lecuona: MotoGP in Silverstone statt 8h Suzuka?

In diesen Tagen ist Iker Lecuona ein gefragter Mann. Der Superbike-Pilot war eigentlich für das 8h Suzuka gesetzt, könnte von der Honda Racing Corporation aber an anderer Stelle benötigt werden.

Gemeinsam mit den Japanern Takumi Takahashi und Tetsuta Nagashima gewann Iker Lecuona im vergangenen Jahr das für Honda so wichtige 8h Suzuka. Bei der diesjährigen Ausgabe vom 4. bis 6. August sollte Lecuona, Takahashi und Xavi Vierge für den nächsten Gewinn sorgen.

Inzwischen kommt aber Bewegung in die Besetzung. Denn am selben Wochenende wie das prestigeträchtige Langstreckenrennen findet in Silverstone das neunte Saisonmeeting der MotoGP statt – und im Honda-Team LCR muss Stammpilot Alex Rins wegen einer Beinverletzung ersetzt werden. Es verdichten sich die Anzeichen, dass Lecuona diese Aufgabe übernehmen wird.

Denn Honda möchte dem 23-Jährigen eine weitere MotoGP-Chance ermöglichen, auch im Hinblick auf eine eventuelle Rückkehr als Stammfahrer. Lecuona war in dieser Saison bereits in Jerez und Assen für Marc Márquez bzw. Joan Mir Ersatzmann im Repsol Honda Team.

Klar ist: Lecuona wäre für die Honda Racing Corporation in Suzuka leichter zu ersetzen als Rins in der MotoGP – mit Nagashima stünde ein Top-Pilot bereits in den Startlöchern.

Tatsächlich gab es von Anfang an Indizien, dass Nagashima beim diesjährigen 8h zum Einsatz kommen könnte. Obwohl der Japaner wegen einer Fußverletzung in diesem Jahre keine Rennen bestritten hatte, wurde der 31-Jährige in das Aufgebot von HRC aufgenommen und nahm an den Vorbereitungstests teil. Beim Juli-Test fuhr Nagashima Bestzeit und stünde bereit.

«Für mich bestand der Hauptzweck des Tests darin, meine körperliche Verfassung zu überprüfen. Ich fuhr viele Runden am Stück und die schnellste Zeit – ich konnte also alles tun, was von einem Fahrer erwartet werden», sagte der Japaner seinerzeit. «Das Acht-Stunden-Rennen von Suzuka ist das einzige Rennen, an dem ich in diesem Jahr teilnehmen kann, also will ich alles tun, um dabei zu sein. Ich habe mein Bestes gegeben, um vom Team ausgewählt zu werden. Ich hoffe, dass ich wie im letzten Jahr einen soliden Beitrag zum Team leisten und das Rennen gewinnen kann.»

Mit vier Piloten wäre das Team HRC ohnehin überbesetzt – Kawasaki gewann 2019 mit nur zwei Fahrern!