Sam Lowes (32) will fünf Jahre Superbike-WM fahren

Marc VDS-Moto2-Pilot Sam Lowes spricht offen über seine nun fixierte Zukunft in der Superbike-WM auf einer Ducati und zieht einen Vergleich zu WM-Dominator Álvaro Bautista.

Nach zehn Jahren im MotoGP-Fahrerlager – einem davon in der MotoGP – wechselt Sam Lowes 2024 in die Superbike-WM. Sein jetziges Moto2-Team Marc VDS wird dem 32-Jährigen aus Lincoln – er war 2013 Supersport-Weltmeister - dafür eine Ducati Panigale V4R zur Verfügung stellen.

«Wenn ich noch etwas länger in der Moto2 bleiben würde, dann spüre ich, dass ich meine Karriere dort auch beenden würde. Natürlich kann ich nicht mit 35 noch immer Moto2 fahren», stellte Lowes gegenüber MCN mit einem Augenzwinkern fest und verrät: «Für die Chance auf eine Yamaha habe ich abgesagt, das war eine Frage des Zeitlimits.»

Der Zwillingsbruder von Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes grübelt: «Bautista ist jetzt 38. Ich denke, ich kann noch weitere vier oder fünf Jahre aus meiner Karriere herausholen. In der MotoGP gab es keine offenen Türen und auch keine möglichen Optionen. Daher war es normal, dass ich in die Superbike-WM geschaut habe – ich will gewinnen.»

Lowes, der das Moto2-Wochenende in Jerez dominiert hat und zehn Moto2-Siege auf seinem Konto hat, trainiert in der Off-Season oft auf einer Yamaha R1, kennt also das Gefühl auf einem Serienmotorrad mit 1000ccm. «Dazu habe ich einen Bruder, der mein bester Kumpel ist. Wir sprechen jeden Tag. Ich kenne die Lage in der Superbike-WM ganz genau und weiß genug über die Serie.»



«Wir können jetzt gemeinsam reisen», blickt Lowes in die Zukunft und sagt: «Nach meiner Verletzungsserie habe ich realisiert, wie sehr ich das alles liebe. Jetzt reise ich mehr und fahre weniger Rennen – zukünftig fahre ich mehr Rennen und reise weniger.»