Jonathan Reas schwarzer Fleck auf der Karte ist Most

Die Superbike-Meetings in Donington und Imola verliefen für Jonathan Rea positiv, doch der Kawasaki-Pilot weiß aus Vergangenheit: Podestplätze sind in Most nicht selbstverständlich.

Most ist das achte Rennwochenende der Superbike-WM 2023, anschließend geht die seriennahe Weltmeisterschaft in eine sechswöchige Sommerpause. Um mit einem guten Gefühl in den Urlaub starten zu können, möchte Jonathan Rea den jüngsten Trend fortsetzen und in Tschechien in den Top-3 kämpfen. In der Gesamtwertung liegt der Kawasaki-Star nur sieben Punkte hinter dem Drittplatzierten, Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli.

«Die letzten Rennen waren positiv für uns. Wir haben bei Saisonhalbzeit um Podiumsplätze gekämpft und waren immer in den Top-5. Diesen Trend fortzusetzen wird der Schlüssel sein, um in Most um Podiumsplätze zu kämpfen», sagte Rea. «Es wird ein schönes Rennen sein, bei dem wir versuchen können, vor der Sommerpause noch ein paar gute Ergebnisse zu erzielen. Es ist immer besser, mit einem positiven Gefühl in die Pause zu gehen.»

Die Rennstrecke in Tschechien steht erst seit 2021 im Superbike-Kalender und verfügt über einen Fünfjahresvertrag. Und es ist eine Piste, die ein schwarzer Fleck in der Siegstatistik des Rekordweltmeisters. In vier der bisher sechs Rennen fuhr der 118-fache Sieger auf das Podium. Most ist die einzige Rennstrecke, auf der der Nordire noch keinen Sieg feiern konnte.

Und Rea weiß: Selbst Podestplätze muss er sich in dieser Saison hart erkämpfen.



«Es ist eine relativ neue Strecke im Kalender, wir waren erst zweimal dort. Im Vergleich zu einigen anderen Strecken haben wir wenige Daten», sagte der 36-Jährige. «Das Layout ist schwer zu meistern, da es von allem ein wenig hat. Es gibt Stopp-Start-Abschnitte, flüssige Abschnitte und viele Richtungswechsel. Es ist entscheidend, das Motorrad dort gut abzustimmen. Darauf werden wir am Freitagmorgen unser Hauptaugenmerk richten und auf die Hauptrennen hinarbeiten.»

Nach der Hitzeschlacht in Imola ist die aktuelle Wettervorhersage für Most gemischt, es könnte jeden Tag Regenschauer geben. Für Rea eher ein Vorteil als Nachteil.



«Hoffentlich wird das Wetter zumindest konstant und finden ein gutes Gefühl», grübelte der Kawasaki-Pilot. «Es ist eine Strecke, auf der ich mich in der Vergangenheit schwergetan habe; ich hatte ein wenig mit ihrem Charakter zu kämpfen.»