Wann was bei der Superbike-WM in Most passiert

Am kommenden Wochenende gastiert die Superbike-WM zum dritten Mal unweit der deutschen Grenze auf dem Autodrom Most. Wann was passiert.

Das Rennwochenende in Most am 29./30. Juli ist das achte Meeting der Superbike-WM 2023, anschließend folgt eine sechswöchige Pause bis zum Traditionsmeeting in Magny-Cours. Anders als vor einem Jahr umfasst der Zeitplan in Tschechien nur die Serien der Weltmeisterschaft – 2022 trugen zusätzlich der Northern Talent Cup und der European Yamaha R3 Cup Rennen aus.

Zur Anwendung kommt der Standard-Zeitplan. Die erste wichtige Entscheidung fällt am Samstag in der Superpole der Supersport-WM 300 um 9:45 Uhr, gefolgt von den Qualifyings der Supersport- und Superbike-WM. Die beiden Hauptrennen Top-Kategorie finden am Samstag und Sonntag jeweils um 14 Uhr statt.