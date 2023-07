Álvaro Bautista nur Sechster: Der Ducati-Star sah rot

Am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2023 in Most landete Weltmeister Álvaro Bautista auf der für ihn ungewöhnlichen sechsten Position. Der Ducati-Pilot fuhr auch auffällig wenige Runden.

Mit acht Runden am Vormittag und 14 im zweiten Training fuhr Álvaro Bautista so wenige Runden kaum ein anderer. Bei dieser Anzahl muss man noch die In- und Outlap abziehen, was die Anzahl noch einmal deutlich reduziert. Dass der Ducati-Pilot den ersten Trainingstag in Most nur als Sechster beendete, war dennoch eine Überraschung.



«Tatsächlich bin ich nicht viele Runden gefahren», stimmte der Spanier zu. «Am Vormittag war der Asphalt weder richtig nass noch trocken und es war sinnlos, die Reifen dafür zu verheizen. Im zweiten Training gab es dann ein Problem mit dem Öldruck. Schon in der ersten Runde habe ich eine Fehlermeldung im Dashboard angezeigt bekommen, weshalb ich anhalten musste und die meiste Zeit in der Box verbracht habe. Die Trainings am Freitag fahren wir üblicherweise mit einem Motor, der viele Kilometer auf dem Buckel hat – und das war so einer.»

Der 38-Jährige weiter: «Als ich dann endlich fahren konnte, mussten wir die Übersetzung anpassen. Zuerst war sie so lang, dass ich auf der Geraden nicht in den sechsten Gang schalten konnte. Danach wählten wir eine zu kurze Übersetzung, mit der das Bike kaum zu fahren war. Unser Setting war also nicht gerade perfekt – entweder zu lang oder zu kurz – und der Alarm blieb bis zum Ende. Der Freitag war schwierig, ich hoffe auf einen besseren Samstag.»

Der aktuelle Superbike-Weltmeister rechnet beim Meeting in Tschechien mit einem schwierigen Wochenende.



«Donington, Imola und Most sind die härtesten Strecken für uns, Tage wie diese machen es uns noch problematischer», grübelte Bautista. «Dazu kommt, dass Pirelli härtere Mischungen als sonst anbietet, härter als letztes Jahr. Hoffentlich sind die Bedingungen im dritten Training so, dass ich mich mit der Reifenwahl beschäftigen kann.»