Most, FP2: Toprak vorn – Yamaha und Ducati dominieren

Mit jeweils vier Motorrädern in den Top-8 wurde das zweite Training der Superbike-WM 2023 in Most von Yamaha und Ducati dominiert. Angeführt von Toprak Razgatlioglu liegen die Top-15 aber innerhalb nur einer Sekunde.

Das erste Training auf feuchter Piste taugte für die Superbike-Piloten allenfalls dafür, sich einen Eindruck von der Piste zu verschaffen. Denn für das 40. Jubiläum des Autodrom Most wurde an den Kerbs in den Kurven 4, 11 und 21 gearbeitet, Sicherheitszonen verbessert, Markierung der Bremspunkte erneuert. Die für die Sicherheit wichtigste Änderung wurde an der Kurve 21, der Ausfahrt zur Start- und Zielgeraden, vorgenommen.

Im zweiten Training um 15 Uhr waren die Bedingungen ideal – 25 Grad Lufttemperatur und eine lockere Bewölkung waren nach der Hitzeschlacht in Imola vor zwei Wochen eine willkommene Abwechslung. Schon auf seiner ersten fliegende Runde fuhr Alex Lowes (Kawasaki) in 1:33,425 min um 0,5 sec schneller als Scott Redding (BMW) am Vormittag. Die erste Zeit unter 1:33 min fuhr nach neun Minuten Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:32,892 min.

Für BMW begann das zweite Training mit einem Sturz von Michael van der Mark (ROKit BMW) und einem Ritt durch den Kies von Garrett Gerloff (Bonovo action) dagegen nicht gerade großartig. Der Niederländer, der schon am Vormittag nur vier Runden fuhr, konnte die Session nicht fortsetzen, weil sein Motorrad zu stark beschädigt war.

Auch Eric Granado (Honda) hatte Probleme mit der tschechischen Piste. Zuerst fuhr der Petronas Honda-Pilot in die Wiese, eine Runde später stürzte der Brasilianer. Auch für Granado war nach nur zehn Minuten Feierabend.

Von den schnellsten Zeiten blieben die Superbike-Piloten trotz der guten Bedingungen auch nach 20 Minuten weit entfernt. Die schnellste Rennrunde fuhr Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 2022 im Superpole-Race in 1:31,180 min. Den Pole-Rekord stellte im Vorjahr Rea (Kawasaki) mit 1:30,947 min auf. Unverändert bei Halbzeit vorn Rea, innerhalb 0,5 sec folgten Lowes, Axel Bassani (Ducati), Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Gerloff, Redding, Loris Baz (BMW) und Dominique Aegerter (Yamaha).

Bei noch 15 Minuten stürzte Lowes harmlos. Die meisten Piloten legten zu diesem Zeitpunkt einen Boxenstopp. Und weil es so schön war, fabrizierte der Engländer kurz vor dem Ende einen weiteren Sturz.

Mit einer 1:32,367 min läutete Razgatlioglu mit noch acht Minuten auf der Uhr die heiße Phase ein, in der es die Piloten auf eine schnelle Rundenzeit anlegen. An der Zeit des Weltmeisters von 2021 kam aber niemand heran.

Nur 0,012 sec langsamer als der Türke GRT Yamaha-Pilot Remy Gardner, gefolgt von den Ducati-Piloten Danilo Petrucci, Michael Rinaldi, Axel Bassani und Álvaro Bautista. Die Yamaha-Piloten Andrea Locatelli und Dominique Aegerter komplettierten die Top-8.

Scott Redding platzierte die BMW M1000RR auf Platz 9 und damit noch vor Kawasaki-Star Jonathan Rea auf der zehnten Position. Die beste Honda von Iker Lecuona folgt auf Platz 13.

Go Eleven Ducati-Pilot Philipp Öttl beendete den ersten Trainingstag als 15. und damit mit nur 0,976 sec Rückstand auf die Tagesbestzeit.