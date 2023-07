Zugeständnis für Yamaha: Ab Most 250 Umdrehungen mehr

Die Maximaldrehzahl der Ducati wurde in dieser Superbike-WM-Saison bereits zweimal um 250/min reduziert, die für Kawasaki zweimal um 250/min erhöht. Jetzt darf auch Yamaha nachrüsten.

Weltmeister Alvaro Bautista agiert auf der Ducati dieses Jahr dermaßen überlegen, dass die Maximaldrehzahl der Panigale V4R bereits zweimal um 250/min reduziert wurde und die Rennmaschine jetzt 900/min weniger dreht als das Serienbike. Das ist aber nicht allein den Ergebnissen des Spaniers zuzuschreiben – Michael Rinaldi, Axel Bassani, Danilo Petrucci und Philipp Öttl tragen mit ihren Top-5-Ergebnissen ebenfalls dazu bei.

Kawasaki bekam im gleichen Zeitraum insgesamt 500/min zusätzlich, die Japaner nutzen diese aber nicht, weil nach deren Aussage der aktuelle Motor nicht dafür ausgelegt ist. Jonathan Rea und Co. werden erst ab dem zehnten Event in Aragon Ende September mit den inzwischen erlaubten 15.100/min antreten können. Vorausgesetzt, sie bekommen bis dahin so viele Tokens zusammen, dass Kawasaki eine andere Nockenwelle bringen darf.

In der Superbike-WM gibt es drei Instrumente, um die aus der Serie stammenden, sehr unterschiedlichen Motorräder auf ein annähernd gleiches technisches Niveau zu bringen: Das sind die erlaubte Maximaldrehzahl sowie Zugeständnisse für Änderungen am Motor und Chassis, falls der Rückstand eines Herstellers auf den Besten zu groß wird.

Um das zu definieren, gibt es sogenannte Konzessionspunkte, die jeder Hersteller für Platzierungen in den Top-5 in trockenen Hauptrennen erhält: 5-4-3-2-1. Beträgt der Rückstand auf den erfolgreichsten Hersteller nach drei, sechs oder neun Events 20 Punkte oder mehr, gibt es Zugeständnisse.

Die Konzessionspunkte werden anschließend mit einem Algorithmus verrechnet, woraus sich Tokens ergeben. Diese Tokens sind wie gedankliche Jetons, welche die Hersteller für Verbesserungen einsetzen können.

Ab Most am kommenden Wochenende darf Yamaha seine Motoren 250/min höher drehen lassen, das Maximum liegt ab sofort bei 15.200/min. Dafür hat die Marke mit den drei Stimmgabeln im Logo fünf Tokens investiert.

Honda und BMW dürfen ebenfalls Verbesserungen bringen, diese beiden Hersteller investieren ihre Tokens aber lieber in Chassis-Updates.

Die derzeit erlaubten Maximaldrehzahlen:

Ducati 15.600/min

Honda 15.600

BMW 15.500

Yamaha 15.200

Kawasaki 15.100