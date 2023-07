Most, FP1: Redding (BMW) vor Toprak – Aegerter 4.

Scott Redding in Most

Das erste freie Training der Superbike-WM in Most fand auf abtrocknender Strecke statt, die Zeiten haben deswegen kaum Aussagekraft. Der Blick auf das Ergebnis überrascht.

Nach 40 Grad in Imola sehen sich die Teams im nordböhmischen Most mit anderen Bedingungen konfrontiert. Seit Donnerstagnachmittag regnete es beständig und teils stärker, am Freitagmorgen um 10.20 Uhr kam erstmals wieder die Sonne heraus.

Als das erste freie Training um 10.30 Uhr begann, nieselte es und die Lufttemperatur betrug 20 Grad Celsius. In den ersten fünf Minuten wagte sich nur die Hälfte der 24 Fahrer auf die Strecke, die Pace des zu diesem Zeitpunkt Schnellsten lag 20 sec über dem normalen Niveau.

Zur Einordnung: Die schnellste Rennrunde fuhr Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 2022 im Superpole-Race in 1:31,180 min. Den Pole-Rekord stellte im Vorjahr Jonathan Rea (Kawasaki) mit 1:30,947 min auf.

Zur Hälfte der 45-minütigen Session führte Rea mit 1:45,810 min, 17 min vor Ende blieb Remy Gardner (GRT Yamaha) als Erster unter 1:45 min.

Als es aufhörte zu nieseln, trocknete der Asphalt dank Wind und Sonne relativ schnell und die Zeiten purzelten. 5 min vor Schluss katapultierte sich Domi Aegerter (GRT Yamaha) mit Slick-Reifen mit 1;39,6 min an die Spitze, dann übernahm Scott Redding (BMW) mit 1:36,7 min Platz 1.

Das Training beendete letztlich Redding mit 1:33,926 min als Schnellster und blieb damit gute 6/10 sec vor dem Zweiten Razgatlioglu und 7/10 vor Alex Lowes (Kawasaki) auf Platz 3.

Aegerter brachte seine Yamaha R1 auf Platz 4 und Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati zeigte als Siebter ebenfalls eine starke Leistung.

Weil die besten Zeiten auf abtrocknender Strecke gefahren wurden, haben sie kaum Aussagekraft. Rea und Bautista beispielsweise rückten nicht mit Slicks aus.

Nach beinahe 14 Wochen Verletzungspause kehrte Michael van der Mark auf seine BMW zurück und drehte vier vorsichtige Runden.

Bei Petronas Honda fehlt Hafizh Syahrin, der Malaysier hat sich während der Suzuka-Tests einen Wirbelfortsatz gebrochen und bekam keine Freigabe von den Ärzten. Für ihn springt IDM-Pilot Hannes Soomer aus Estland ein, für den das Training nach einem Highsider 5 min vor Ende vorzeitig beendet war.

Der Engländer Bradley Ray hatte in Imola sein bislang bestes WM-Wochenende und glänzte mit Platz 6 im zweiten Lauf, musste sich aber diese Woche an der Schulter operieren lassen. Das Team Motoxracing Yamaha bietet in Most als Ersatz den Italiener Roberto Tamburini auf.

Ergebnisse Superbike-WM Most, FP1:

1. Scott Redding (GB), BMW, 1:33,926 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,644 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,743

4. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,425

5. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +2,090

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +2,155

7. Philipp Öttl (D), Ducati, +2,216

8. Xavier Vierge (E), Honda, +2,313

9. Garrett Gerloff (USA), BMW, +2,724

10. Eric Granado (BR), Honda, +2,885

11. Michael Rinaldi (I), Ducati, +3,365

12. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +4,138

13. Roberto Tamburini (I), Yamaha, +5,065

14. Oliver König (CZ), Kawasaki, +6,127

15. Tito Rabat (E), Kawasaki, +6,373

16. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +11,439

17. Alvaro Bautista (E), Ducati, +12,106

18. Axel Bassani (I), Ducati, +13,093

19. Isaac Vinales (E), Kawasaki, +13,698

20. Danilo Petrucci (I), Ducati, +15,730

21. Hannes Soomer (EST), Honda, +16,092

22. Iker Lecuona (E), Honda, +16,308

23. Michael van der Mark (NL), BMW, +21,133

24. Loris Baz (F), BMW, keine Zeit