Aragon-Test: Ducati will Drehzahl-Kappung wettmachen 26.08.2023 - 16:17 Von Kay Hettich

© Ducati Alvaro Bautista

Weil Ducati in der Superbike-WM 2023 das erfolgreichste Motorrad stellt, wurde der V4R von der FIM in zwei Schritten die Drehzahl reduziert. Beim Aragon-Test möchte man das Defizit an anderer Stelle aufholen.