SBK-Rückkehr nach Deutschland: Eine Chance für 2024

Zuletzt gab es 2017 in Deutschland einen Event der Superbike-WM, damals auf dem Lausitzring. Seither arbeitet Promoter Dorna an der Rückkehr – für 2024 besteht Hoffnung.

Seit dem letzten Gastspiel der Superbike-WM und ihrer Rahmenklassen auf dem Lausitzring 2017 müssen die deutschen Fans ins benachbarte Ausland nach Tschechien oder in die Niederlande ausweichen oder noch größere Reisen in Kauf nehmen, um die seriennahe Meisterschaft zu besuchen.

Für 2020 hatte die Dorna einen Ein-Jahres-Vertrag mit der Motorsport Arena Oschersleben, doch wegen der behördlichen Coronaverordnungen durfte die Veranstaltung nicht stattfinden. Der Event konnte auch 2021 nicht nachgeholt werden, weil es im politischen Corona-Wirrwarr keine Planungssicherheit gab.

Anschließend kam es zu keiner Erneuerung des Vertrags, weil es seit 2021 eine Vereinbarung mit Most (Brüx) in Nordböhmen gibt, nur wenige Kilometer hinter der deutsch-tschechischen Grenze. Dort konnten seither in jedem Jahr mehr Fans begrüßt werden, besonders für die motorsportbegeisterten Sachsen und Bayern ist dieser nahe und günstige Austragungsort attraktiv. Der aktuelle Vertrag läuft bis Ende 2025 und Most hätte keine Freude daran, mit Oschersleben in Sachsen-Anhalt Konkurrenz zu bekommen.

Deshalb lag das Thema Superbike-WM in Deutschland seither auf Eis.



Jetzt zeichnet sich eine andere Möglichkeit ab. Für den MotoGP-Event auf dem Sachsenring gibt es seit 1998 eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem ADAC München. Vom größten deutschen Automobilclub liegt bei der Dorna nun eine Anfrage über die Ausrichtung der Superbike-WM vor.

Für die Dorna wäre das ein Glücksfall, weil der ADAC ein bewährter Vertragspartner ist. Hinzu kommt, dass sämtliche Hersteller seit Jahren darauf drängen in Deutschland präsent zu sein, in einem der wichtigsten Märkte. Mit BMW ist in der Superbike-WM eine deutsche Marke mit zwei Teams und vier Motorrädern vertreten, Ducati-Eigentümer Audi befürwortet eine solche Veranstaltung ebenfalls.

In den kommenden Wochen werden Gespräche über die Antrittsgebühr stattfinden. Kommt es zu einer Einigung, wird im nächsten Schritt die Rennstrecke festgelegt. Als Austragungsorte kommen der Hockenheimring und der Nürburgring in Frage, beide im Westen Deutschlands gelegen.

Die Strecken verfügen über eine reiche Superbike-Historie. In Hockenheim wurden total 24 Rennen ausgetragen, von 1988 bis 1997 sowie 1999 und 2000. In der Eifel gastierte SBK 1998, 1999 und von 2008 bis 2013, was 16 Rennen auf dem Nürburgring ergibt.

Um die Superbike-WM in Deutschland finanziell zu einem Erfolg zu machen, sind 25.000 bis 30.000 Fans notwendig. Oschersleben hatte dieses Thema vor der Vertragsunterzeichnung 2019 ausgiebig erörtert und war zu der Einschätzung gelangt, dass das machbar sein sollte.