Alvaro Bautistas Urteil über den neuen Teamkollege 19.08.2023 - 14:02 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Nicolo Bulega Zurück Weiter

Mit seinen Leistungen in der Supersport-WM empfiehlt sich der neunfache Saisonsieger Nicolo Bulega für den Aufstieg in die Superbike-Klasse. Was Weltmeister Alvaro Bautista über ihn sagt.