Iker Lecuona (Honda) wieder zur MotoGP abkommandiert 29.08.2023 - 07:38 Von Nora Lantschner

© Gold & Goose Iker Lecuona

Am Dienstag und Mittwoch nimmt Iker Lecuona am Superbike-Test im MotorLand Aragon teil, anschließend tritt der Spanier für das MotoGP-Team LCR Honda beim Grand Prix in Barcelona an.