Was Alex Lowes (Kawasaki) Rea bei Yamaha wünscht

Wenn das Superbike-Werksteam von Kawasaki beim Meeting in Magny-Cours wieder zusammenkommt, wird der Abgang von Jonathan Rea am Saisonende auf die Stimmung drücken. Das sagt sein Teamkollege Alex Lowes.

Kawasaki hat Jonathan Rea viel zu verdanken. Sechs WM-Titel, 103 Siege (118 insgesamt) und 214 Podestplätze (256 insgesamt) hat der Nordire seit 2015 mit der ZX-10RR eingefahren und Kawasaki damit in der Statistik der Superbike-WM nach Ducati zum zweiterfolgreichsten Hersteller gemacht. Mit nachlassender Konkurrenzfähigkeit bekam die Partnerschaft Risse, die im Wechsel des 36-Jährigen für 2024 zu Yamaha gipfelte. Am Montag, nur wenige Tage vor dem Meeting in Magny-Cours, wurde die Trennung offiziell.

Man kann sich ausmalen: Die Gewissheit, dass sich die Wege nach neun gemeinsamen Jahren trennen, wird einen Schatten über das neunte Saisonmeeting werfen.

«Es ist traurig, dass die Partnerschaft zwischen Jonathan und KRT mit dem Ende der Saison zu Ende geht», sagte Alex Lowes, der 2020 von Yamaha zu Kawasaki wechselte. «Aber ich denke, wenn man zurückblickt, war es die Vorzeigepartnerschaft in der Geschichte der Superbike-WM mit der wohl besten Kombination aus Fahrer und Maschine überhaupt – zumindest während meiner Zeit. Wir alle kennen Jonathans Talente, er ist ein großer Champion. Ich habe eine großartige Beziehung zu ihm und es ist fantastisch, mit ihm die Garage zu teilen. Ich wünsche ihm alles Gute.»

Vielleicht helfen gute Ergebnisse, um die Stimmung aufzuhellen. Mit neun Siegen und 17 Podestplätzen durch Jonathan Rea sowie vier Top-3-Plätzen und sieben Top-5-Finishs aus neun Rennen von Alex Lowes kommt die Rennstrecke im Herzen Frankreichs der Kawasaki offenbar entgegen.