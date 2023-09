Wegen MotoGP: Weniger Live von der SBK in Magny-Cours 07.09.2023 - 09:22 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Bei der SBK-WM in Magny-Cours wird blauer Himmel und Sonnenschein erwartet

Weil zeitgleich mit der Superbike-WM in Magny-Cours die MotoGP in Misano gastiert, ist die Live-Übertragung aus Frankreich reduziert. Was ServusTV und Eurosport in Planung haben.