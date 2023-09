Superbike-WM in Magny-Cours: Zwei Stammfahrer fehlen

Wegen der MotoE in Misano müssen zwei Teams der Superbike-WM 2023 für das Meeting in Magny-Cours umdisponieren und Ersatzpiloten verpflichten. In der Supersport-Kategorie erhält Andreas Kofler eine zweite Chance.

Wenn die seriennahe Weltmeisterschaft vom 8. bis 10. September in Magny-Cours gastiert, findet zeitgleich in Misano die MotoGP-WM ab. Gleich mehrere Piloten der Superbike-Serien sind auch eine Verpflichtung in der MotoE eingegangen und werden deshalb in Frankreich fehlen.

Im Team Petronas Honda ist Eric Granado betroffen; für den Brasilianer ist der Terminkonflikt sogar ein Glücksfall. Denn mit der CBR1000RR-R fährt der 27-Jährige aus São Paulo hinterher und hat noch keinen WM-Punkt, in der MotoE hat er dagegen bereits einen Sieg und drei weitere Top-3-Finishs eingefahren. In Magny-Cours wird an seiner Stelle Hannes Soomer die CBR1000RR-R pilotieren. Der Verpflichtung des 25-Jährigen war naheliegend – er hatte in Most bereits Hafizh Syahrin ersetzt und kennt somit Team und Motorrad.

Auch Puccetti Kawasaki muss auf seinen Stammfahrer verzichten, wobei Tito Rabat seinerseits Nachfolger von Tom Sykes ist, der sich nach dem Meeting in Barcelona vom Team trennte. Rabat steht im Pramac-Team unter Vertrag und wird seine Verpflichtung in der MotoE erfüllen, während Lucas Mahias die ZX-10RR in Magny-Cours fahren wird. Der Franzose war eigentlich als Ersatz für den verletzten Supersport-Piloten Can Öncü vorgesehen, der in Frankreich aber sein Comeback versuchen will.

Wie bereits berichtet, wird in der Supersport-Kategorie bei VFT Yamaha Nicholas Spinelli von Simon Jespersen ersetzt.

Wegen seiner Schulterverletzung (Sturz in Donington Park) ließ sich Oliver Bayliss in Australien operieren und steht seinem Ducati-Team D34G für Magny-Cours nicht zur Verfügung. Wie schon in Most wird der Sohn des dreifachen Superbike-Weltmeisters Troy Bayliss von Andreas Kofler vertreten, Bruder des zweiten Stammfahrers Max.