Magny-Cours: Drei Weltmeisterschaften und ein Finale

Seit 2003 ist die Traditionsrennstrecke in Magny-Cours ohne Unterbrechung im Kalender, dazu fand 1991 ein Meeting statt. Das Meeting der Superbike-WM 2023 in Frankreich läutet das letzte Saisondrittel ein.

Magny-Cours ist eine feste Größe im Kalender der Superbike-WM. Die Zuschauerzahlen sind konstant hoch, obwohl das Wetter im Herbst oftmals kalt und regnerisch war. 2022 wurde das Flehen der Piloten nach einem früheren Datum erhört; in diesem Jahr findet das Meeting zum zweiten Mal in Folge am zweiten Septemberwochenende statt. Der aktuelle Vertrag zur Ausrichtung der seriennahen Weltmeisterschaft läuft bis einschließlich 2024.

Für die Piloten der Weltmeisterschaften Superbike, Supersport und Supersport-300 ist das Rennwochenende in Frankreich das erste seit Most am 30. Juli. Die Teilnehmer des im Rahmenprogramm stattfindenden Yamaha bLU cRU R3 Cup warten sogar seit Imola am 16. Juli auf die Rückkehr auf die Piste. Die Nachwuchsserie trägt in Magny-Cours das Saisonfinale aus. Rechnerische Chance auf den Titel sechs Piloten, realistisch kommen jedoch nur der Italiener Emiliano Ercolani und der Indonesier Aldi Satya Mahendra für den Gewinn infrage.

Der R3-Cup eröffnet mit seinem freien Training das Rennwochenende. Anschließen folgen ab 9:45 Uhr die FP1 der WM-Serien. Der zweite Lauf der Superbike-Kategorie um 15:15 Uhr am Sonntag markiert den Schlusspunkt.