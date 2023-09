Rekordhitze in Magny-Cours, neuer Pirelli-Regenreifen 07.09.2023 - 14:12 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Regenreifen werden in diesem Jahr in Magny-Cours wohl nicht benötigt

Es ist paradox. Während am Wochenende in Magny-Cours eine Rekordhitze für diese Jahreszeit erwartet wird, kündigte Einheitslieferant Pirelli einen neuen Regenreifen für das Superbike-Meeting in Frankreich an.