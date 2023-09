Jonathan Rea (36): «Habe Kawasaki angefleht»

Der Wechsel von Jonathan Rea zu Yamaha für die Superbike-WM 2024 war ein Paukenschlag, mit dem nur wenige gerechnet haben. Für den Nordiren war es eine schwere Entscheidung, Kawasaki zu verlassen.

Als SPEEDWEEK.com am 19. Juli erstmals davon berichtete, dass Rekordweltmeister Jonathan Rea seinen bis 2024 laufenden Kawasaki-Vertrag vorzeitig beenden und zu Yamaha wechseln könnte, glaubten nur wenige an den Wahrheitsgehalt dieser Meldung. Aber es kam so: Am 4. September wurde die Trennung von Kawasaki bestätigt, zwei Stunden später verkündete Yamaha die Verpflichtung des 118-fachen Superbike-Siegers.

Die Zweifel waren nachvollziehbar: Nach neun gemeinsamen Jahre und sechs gewonnenen Weltmeisterschaften bestand eine enge Beziehung zwischen Rea und dem Team, zumal Rea mit 36 Jahren der zweitälteste Fahrer ist. Die Liste der gemeinsamen Erfolge könnte kaum länger sein.



«Es war nach sechs Weltmeisterschaften, neun Jahren Zusammenarbeit und so vielen Erinnerungen eine der schwersten Entscheidungen in meiner Karriere», gab Rea zu. «Letztlich läuft alles darauf hinaus, dass ich etwas Neues benötige, eine neue Herausforderung, und ich hatte die Möglichkeit, das woanders zu finden. Ich habe gemischte Gefühle, denn es war eine sehr emotionale Zeit, eine solche Familie und einen Ort zu verlassen, an dem ich so viele tolle Erinnerungen geschaffen habe, nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch abseits davon. Die Zeit war reif für das nächste Kapitel in meiner Karriere und wir werden uns später damit befassen, aber es war eine schwierige Entscheidung.»

Zumal es Kawasaki war, die Rea 2015 von Honda kommend die Chance gegeben haben, auf eines der damals besten Motorräder zu wechseln. Kawasaki hatte mit Tom Sykes die Superbike-WM 2013 gewonnen und war mit dem Engländer 2012 und 2014 Vize.



«Natürlich werde ich nie meine erste Weltmeisterschaft oder die ersten Gefühle mit dem Team vergessen, als ich meinen Teammanager Guim anflehte, mir eine Chance auf diesem Motorrad zu geben», erinnert sich der 36-Jährige. «Ich bin zum ersten Test gefahren, habe mit meinen Mechanikern zusammengearbeitet und diese Verbindung in der Werkstatt aufgebaut. Es gibt Dinge, die ich mitnehme, wie den Umgang mit Menschen und die Schaffung einer Atmosphäre. Das Team hat mir dabei geholfen.»

Rea weiter: «Mein Kindheitstraum war es, Weltmeister zu werden, und ich werde mich immer an meine Zeit bei Kawasaki erinnern, weil die Leute mir die Chance gegeben haben, mir einen Kindheitstraum zu erfüllen. Die Zielflagge in Jerez 2015 zu sehen war unglaublich und die Geschichte, die wir danach geschrieben haben, übersteigt nicht nur meine kühnsten Träume, sondern ist buchstäblich unvorstellbar. Sechs Weltmeisterschaften in Folge zu gewinnen, weiterhin Rennen zu fahren und jedes Jahr Rennen zu gewinnen, war phänomenal. Es gibt zu viele Erinnerungen; ich könnte stundenlang weitermachen, aber das machte es noch schwieriger.»