Große Frage: Wer wird Reas Nachfolger bei Kawasaki?

Viele Experten im Superbike-Paddock rechnen Axel Bassani die besten Chancen auf den zweiten Platz im Kawasaki-Werksteam für die Saison 2024 aus. Manager Alberto Vergani verriet SPEEDWEEK.com den Stand der Dinge.

Insgesamt 14 Werksmotorräder setzen BMW (4), Ducati (2), Honda (2), Kawasaki (2) und Yamaha (4) in der nächsten Saison ein, zwölf dieser Plätze sind inzwischen besetzt.



Ducati fährt 2024 mit Weltmeister Alvaro Bautista und Supersport-WM-Leader Nicolo Bulega.

BMW hat Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark im ROKiT-Team platziert, Scott Redding und Garrett Gerloff werden bei Bonovo action fahren.



Pata Yamaha schickt im nächsten Jahr Jonathan Rea und Andrea Locatelli in die Rennen, das Giansanti Racing Team erneut Domi Aegerter und Remy Gardner.

Honda hat die Verträge von Iker Lecuona und Xavi Vierge verlängert. Verlässt Marc Marquez das MotoGP-Team Repsol Honda, wird Johann Zarco von LCR dorthin transferiert und Lecuona würde aller Voraussicht nach in die Königsklasse zurückkehren und für LCR fahren. In diesem Fall gäbe es in Hondas Superbike-Werksteam einen Platz zu besetzen.

Davon abgesehen hat nach dem Abgang von Jonathan Rea nur noch das Kawasaki-Werksteam einen freien Platz neben Alex Lowes. Im Fahrerlager von Magny-Cours ist zu hören, dass die Italiener Axel Bassani und Michael Rinaldi die aussichtsreichsten Kandidaten dafür wären. Die Manager beider Fahrer reden mit Kawasaki, seit die Möglichkeit aufkam, dass Rea zu Yamaha gehen könnte.

Manager Alberto Vergani kommt am Donnerstagabend in Magny-Cours an, in Frankreich wird er mit den Verantwortlichen von Kawasaki weitere Gespräche führen. Sein Schützling Bassani ist derzeit WM-Fünfter und mit 24 Jahren der Schnellste der jüngeren Superbike-Piloten. Er könnte aber auch eine weitere Saison im Motocorsa-Team eine Panigale V4R fahren.

«Unsere Idee war, mit Motocorsa weiterzumachen», erklärte Vergani gegenüber SPEEDWEEK.com. «Das hängt aber davon ab, ob sie uns nach Budget fragen oder nicht. Ich denke, sie spielen dasselbe Spiel mit uns wie letztes Jahr, als sie dachten, niemand würde sich um Axel kümmern. Kawasaki hat uns bis jetzt noch kein Angebot unterbreitet, vielleicht bekommen wir am Wochenende eines. Wir hören uns jede Idee an und schauen uns das Projekt genau an. Momentan habe ich weder etwas in Händen noch weiß ich, was genau sie denken – ich tappe im Nebel. An diesem Wochenende müssen sie mir etwas sagen. Adrian Huertas könnte auch eine Option für sie sein, er hat bereits für sie getestet.»

Werksfahrer Superbike-WM 2024:



Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)



Pata Yamaha: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)



Honda: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



ROKiT BMW Motorrad: Toprak Razgatlioglu (TR), Michael van der Mark (NL)



Bonovo action: Garrett Gerloff (USA), Scott Redding (GB)



Kawasaki: Alex Lowes (GB)



Fett = bestätigt