Toprak Razgatlioglu (Yamaha): «R1 war nicht perfekt»

Obwohl Toprak Razgatlioglu beim Meeting der Superbike-WM 2023 in Aragon seinen Rückstand auf WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) erneut verkürzen konnte, ist der Yamaha-Pilot nicht rundum zufrieden.

Toprak Razgatlioglu holte beim Superbike-Meeting in Aragón 47 Punkte, zehn mehr als WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati). Der Yamaha-Pilot holte das Beste aus einer am Freitag aussichtslos erscheinenden Situation heraus.



«Wenn ich den Freitag berücksichtige, muss ich zufrieden sein. Am Samstag war ich erstmals Zweiter in Aragón und habe das am Sonntag ein zweites Mal geschafft. Insgesamt ist es also ganz ordentlich gelaufen, komplett glücklich bin ich nicht», betonte der 26-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Denn am Freitag klagte der Türke über sein Motorrad, mit den Plätzen 2, 3 und 2 liefen die Rennen dann aber unerwartet positiv. Was brachte den Durchbruch?



«Ich habe mich nur aufs Fahren konzentriert», überraschte Razgatlioglu mit einer simplen Erklärung. «Die R1 war nicht perfekt, aber ich hatte kein anderes Motorrad. Manchmal ist das Bike bei 50 Prozent, mal bei 80 Prozent – man muss es trotzdem einfach fahren und das bestmögliche Ergebnis versuchen. Das war es, was ich tat.»

Im zweiten Lauf fand Razgatlioglu rundenlang keinen Weg an seinem Teamkollegen Andrea Locatelli vorbei, während sich vorn Bautista aus dem Staub machte. Erst kurz bevor der Italiener in Runde 16 (von 18) seine rauchende Yamaha abstellen musste, hatte der Weltmeister von 2021 den zweiten Platz sicher. Kein Gegner war dagegen Jonathan Rea (Kawasaki), der Vierter wurde.



«Johnny hatte im zweiten Lauf wohl etwas Probleme mit dem Vorderreifen, wie viele andere auch, mir selbst wäre das Vorderrad ebenfalls mehrmals fast eingeklappt», meinte Razgatlioglu. «Jeder versucht, sein Maximum zu geben. Loka hatte sich im zweiten Lauf enorm gesteigert, Álvaro war ohnehin zu schnell. Also folgte ich Loka, schonte meine Reifen und lauerte auf die letzte Runde, um Platz 2 zu holen. Ich machte mich dann schon auf einen Fight mit Rinaldi gefasst, als ich den Rauch am Motorrad von Loka bemerkte. Der Abstand zu Rinaldi wurde dann schnell größer und konnte es etwas ruhiger angehen lassen. Für mich war es ein gutes Wochenende, für meinen Teamkollegen war es Pech. Wir hätten zusammen aufs Podium fahren können, vielleicht gelingt es uns in Portimão.»