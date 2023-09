Domi Aegerter: Yamaha Totalschaden, Schulter geprellt

Mit einem Sturz im FP3 begann der Samstag für Domi Aegerter (GRT Yamaha) katastrophal. Von Startplatz 16 konnte er im ersten Superbike-Rennen in Aragon nicht viel ausrichten und nur einen WM-Punkt einheimsen.

«Der Sturz im FP3 war mein Fehler. Ich war etwas zu spät auf der Bremse und das Vorderrad ist weggerutscht», erzählte Dominique Aegerter von seinem Missgeschick am Samstag in der Früh. «Leider fiel ich auf die von Magny-Cours noch leicht geprellte Schulter, was schmerzhaft war. Die Schmerzen danach waren keine Hilfe. Zu allem Übel war das Motorrad ein Totalschaden, da es in die Mauer einschlug. Meine Jungs in der Box hatten danach alle Hände voll zu tun, mein Ersatzbike vorzubereiten. Die Situation war für mich nicht sehr günstig, denn ausgerechnet in der Superpole auf ein anderes Motorrad zu springen, kostet ein bisschen Vertrauen. Dazu kommt, dass man im Qualifying nur zwei schnelle Runden fahren kann. Das macht es schwierig, einen Rhythmus zu finden und Vertrauen wieder zu gewinnen. Platz 16 in der Startaufstellung war daher keine Überraschung.»

«Trotzdem war ich zuversichtlich, das Rennen unter den ersten zehn zu beenden», meinte Aegerter. «Ich bin lange in einer großen Gruppe gefahren, die bis zum siebten Platz reichte. An dieser Stelle möchte ich meinem Teamkollegen Remy Gardner gratulieren, der ein starkes Rennen auf dem siebten Platz beendete. Ich hingegen konnte nicht länger mit der Gruppe mithalten, da ich vorne und hinten immer mehr Grip verlor. Dadurch konnte ich nicht mehr ans Limit gehen, um die vor mir fahrenden BMW zu überholen. Es tut mir leid für meine Crew, dass ich am Morgen gestürzt bin und so diese Session verloren ging. Aber nach dem Rennen haben wir mehr Daten, mit denen wir arbeiten können. Die Situation ist dennoch keineswegs einfach, denn am Sonntagmorgen sind die Temperaturen im Warm-up noch sehr kühl, was es schwierig macht, das Motorrad zu verbessern.»

Aegerter kam als 15. ins Ziel und bekam dafür einen Punkt. Kurz vor Schluss wurde er von Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) überholt und aus den Punkten gedrängt, der Spanier stürzte dann aber zum zweiten Mal in diesem Rennen. Auf Sieger Michael Rinaldi verlor Aegerter 24,5 sec, in der Gesamtwertung ist der Schweizer mit 124 Punkten Neunter.