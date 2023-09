Aragon, Lauf 2: Bautista erteilte eine Lehrstunde

Mit Schützenhilfe von Yamaha-Pilot Andrea Locatelli fuhr Álvaro Bautista im zweiten Superbike-Lauf in Aragón einen souveränen Sieg ein. Jonathan Rea (Kawasaki) verpasste das Podium. Philipp Öttl überzeugte als Siebter.

Die Startaufstellung in den ersten beiden Reihen hatte sich durch das Superpole-Race leicht geändert. Von der Pole startete WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) vor seinen Dauerrivalen Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in den zweiten Lauf. Philipp Öttl (Ducati) blieb auf Startplatz 8, Dominique Aegerter auf 16.

Bei Rennstart um 14 Uhr war es angenehme 26 Grad warm, die Sonne hatte den Asphalt auf 38 Grad aufgeheizt. Über die lange Distanz galt Bautista als haushoher Favorit, allerdings warf der 38-Jährige am Samstag den möglichen Sieg mit zwei Stürzen weg.

Ab dem Start mischte Andrea Locatelli mit der zweiten Werks-Yamaha an der Spitze mit und fungierte für Bautista als Puffer zwischen sich und Rea und Razgatlioglu. Der Italiener lieferte dem Ducati-Piloten ordentliche Schützenhilfe und ermöglichte ihm freie Fahrt. Bis Runde 14 belegte Locatelli Platz 2, als ein Defekt sein Rennen beendete. Bautista hatte zu diesem Zeitpunkt 5 sec Vorsprung und fuhr einen dominanten Sieg ein.

Während Razgatlioglu stets in Schlagdistanz zu seinem Teamkollegen lag und nach dessen Ausfall als Zweiter die Ziellinie kreuzte, fiel Rea ab der siebten Runde zunehmend zurück und musste später auch den drängelnden Rinaldi vorbeilassen. Nach seinem Sieg im ersten Lauf fuhr Rinaldi als Dritter auf das Podest, der Kawasaki-Pilot wurde Vierter.

Iker Lecuona brachte die beste Honda Fireblade auf der versöhnlichen sechsten Position ins Ziel. Nur eine Sekunde hinter dem Spanier fuhr Philipp Öttl mit der privaten Ducati von Go Eleven über die Ziellinie.

In der letzten Runde überholte Garrett Gerloff seinen Markenkollegen Michael van der Mark, der bis dahin bester BMW-Pilot war. Der Texaner im Team Bonovo action brachte den zehnten Platz nach Hause. Dominique Aegerter (Yamaha) holte im zweiten Lauf als Zwölfter sein bestes Finish an diesem Wochenende.

So lief das Rennen:

Start: Bautista vor Rea, Locatelli und Razgatlioglu in die erste Kurve. Rea übernimmt in Kurve 3 die Führung. Öttl Zehnter.



Runde 1: Locatelli bremst Rea in der ersten Kurve 1, Bautista schlüpft mit durch. Vierge auf Platz 6, Redding Zwölfter. Aegerter auf 15.



Runde 2: Bautista hat Locatelli überholt und hat Locatelli als Puffer zwischen sich und Razgatlioglu und Rea. Öttl weiter Zehnter.



Runde 3: Bautista in 1:50,206 min um 0,9 sec vor Locatelli und Razgatlioglu. Petrucci schon Zwölfter.



Runde 4: Bautista 1,5 sec vor Locatelli, der Razgatlioglu und Rea aufhält.



Runde 5: Razgatlioglu und Rea kommen nicht an Locatelli vorbei, gleichzeitig wird Rinaldi (5.) stärker und attackiert Rea. Öttl (10.) 0,6 sec hinter Michael van der Mark (BMW)



Runde 6: Bautista 2 sec vor den Yamaha-Piloten, Rea (4.) verliert 0,8 sec auf Razgatlioglu.



Runde 7: Lecuona, van der Mark, Öttl und Petrucci kämpfen um Platz 8.



Runde 8: Bautista 2,9 sec vor Locatelli/Razgatlioglu. Rinaldi vorbei an Rea auf Platz 4. Petrucci erleidet am Ende der Geraden einen Motorschaden.



Runde 9: Lecuona, Vierge, Öttl und van der Mark kämpfen um Platz 7. Aegerter auf 14 in den Punkten.



Runde 10: Bautista 4 sec vor Yamaha. Rea (5.) 1,8 sec hinter Rinaldi (4.) und 2,5 sec vor Bassani (6.)



Runde 11: Rinaldi (4.) holt zu den Yamaha-Piloten Locatelli und Razgatlioglu auf. Die Gruppe von Öttl holt Bassani (6.) ein.



Runde 12: Bautista kontrolliert seinen Vorsprung von über 4 sec. Bassani und Lecuona kämpfen um Platz 6.



Runde 13: Locatelli, Razgatlioglu und Rinaldi innerhalb 0,7 sec.



Runde 14: Bautista jetzt fast 5 sec vorn.



Runde 15: Endlich findet Razgatlioglu eine Lücke und ist vorbei. Öttl verleibt sich Platz 8 von Vierge ein. Van der Mark verteidigt Platz 10 gegen Gardner.



Runde 16: Bitter – Locatelli gibt das Rennen mit Defekt auf.



Runde 17: Das Podest ist bezogen. Rea verteidigt Platz 4 gegen Bassani.



Letzte Runde: Bautista gewinnt vor Razgatlioglu und Rinaldi. Rea Vierter. Öttl auf Platz 7, Aegerter auf 12.