Aragon, Lauf 1: Wieder Bautista-Sturz – Öttl Sechster

Nach einem weiteren Fehler von Álvaro Bautista im ersten Superbike-Lauf in Aragón ist der Titelkampf wieder spannend. Den Sieg holte Michael Rinaldi mit der zweiten Werks-Ducati. Starker Philipp Öttl wird Sechster!

In Rekordzeit hatte sich Jonathan Rea die Pole-Position für den ersten Lauf der Superbike-WM 2023 in Aragón gesichert. Der Kawasaki-Pilot hat bisher neun Siege im MotorLand eingefahren und scheint dazu auch an diesem Wochenende in der Lage zu sein, zumal die Streckentemperatur mit 35 Grad nicht allzu hoch ist. Allerdings hat der Nordire WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in der ersten Reihe neben sich stehen.



Auf Startplatz 6 lauerte der überraschend starke Honda-Pilot Iker Lecuona, Philipp Öttl vom Ducati-Team Go Eleven stellte seine V4R auf die achte Position. Die beste BMW von Garrett Gerloff folgt auf Startplatz 10. Dominique Aegerter (Yamaha) wurde 16.

Die drei derzeit besten Superbike-Piloten in der ersten Reihe setzten sich schnell vom Rest des Feldes ab. Den Start gewann Bautista, der das Rennen zunächst fehlerfrei anführte. Rea und Razgatlioglu ließen sich aber nicht abschütteln, aber nach einem Fehler des Nordiren in Runde 4 wuchs der Vorsprung des Ducati-Piloten 0,6 sec und wurde immer größer.



Doch in Runde 6 rutschte Bautista in Kurve 9 aus. Der Spanier reihte sich am Ende des Feldes wieder ein. Auf seiner Aufholjagd stürzte der WM-Leader in der letzten Runde erneut und endgültig.

Fortan leistete Rea die Führungsarbeit, stets an seinem Hinterrad Razgatlioglu. Mit einem Respektabstand von einer Sekunde folgte Michael Rinaldi mit der zweiten Werks-Ducati. Im letzten Renndrittel bekamen Rea und Razgatlioglu mehr Probleme mit den Reifen als der Italiener. In Runde 13 schnappte sich der Ducati-Pilot zuerst den Türken, drei Runden später den Rekordweltmeister und gewann souverän. Rea verlor Platz 2 auf dem Podium noch an Razgatlioglu.



Ein starkes Rennen fuhr Danilo Petrucci (Ducati), der nach einem Sturz in der Superpole als Letzter in das Rennen gestartet war und Fünfter wurde.

Viel Applaus von seinem Ducati-Team erhielt Philipp Öttl. Der Bayer startete ausgezeichnet und behauptete sich mit schnellen Rundenzeiten in den Top-6. Platz 5 übernahm der 27-Jährige, als Bautista stürzte. In Runde 13 musste er den heranstürmenden Danilo Petrucci vorbeilassen. Als Sechster im Ziel feierte Öttl dennoch sein bestes Finish seit Platz 5 auf Philipp Island.



Bester BMW-Pilot wurde erneut Garrett Gerloff vom deutschen Team Bonovo action, doch man hat sich wahrscheinlich mehr als Platz 8 und 17 sec Rückstand ausgerechnet. Nach einem zweifachen Long-Lap-Penalty brachte Lecuona die beste Honda auf Platz 10 ins Ziel.



Als 15. erhielt Dominique Aegerter (Yamaha) einen WM-Punkt.

So lief das Rennen:

Start: Bautista führt das Feld in die erste Kurve, dann Rea, Razgatlioglu und Rinaldi. Öttl Siebter vor Lecuona. Van der Mark auf 12, Aegerter auf 14.



Runde 1: Bautista 0,4 sec vor Rea und Razgatlioglu. Öttl weiter auf sieben. Baz bester BMW-Pilot auf Platz 11. Aegerter nur 17. hinter Petrucci.



Runde 2: Bautista mit schnellster Runde in 1:49,556 min, Rea und Razgatlioglu aber unwesentlich langsamer. Öttl vorbei an Bassani auf Platz 6. Doppelt-Long-Lap-Penalty für Lecuona.



Runde 3: Die Top-3 schon 2 sec vor Rinaldi (4.) und Locatelli (5.).



Runde 4: Bautista nach Fehler von Rea um 0,6 sec vorn. Petrucci bereits in den Top-10 angekommen.



Runde 5: Öttl (6.) holt zu Locatelli (5.) auf und fährt schneller als alle Piloten hinter ihm. Petrucci vorbei an Gardner auf Platz 8!



Runde 6: Sturz Bautista in Kurve 9! Razgatlioglu übernimmt die Führung, die kurzzeitig Rea innehatte.



Runde 7: Rea holt sich die Führung, gleichzeitig verkürzt Rinaldi (3.) seinen Rückstand auf unter einer Sekunde! Öttl Fünfter und mit 3 sec Vorsprung auf Petrucci.



Runde 8: Rea, Razgatlioglu und Rinaldi in 0,9 sec.



Runde 9: Öttl (5.) noch zwei Sekunden vor Petrucci (6.). Bautista auf Platz 19 – die Punkte wird der Spanier in jedem Fall erreichen.



Runde 10: Bassani, Gardner, Vierge, van der Mark, Gerloff, Baz und Redding kämpfen um Platz 7.



Runde 11: Rea, Razgatlioglu und Rinaldi innerhalb nur 0,4 sec. Nur der Italiener fährt unter 1:51 min.



Runde 12: Rea scheint Probleme mit den Reifen zu bekommen.



Runde 13: Rinaldi schnappt sich Platz 2 von Razgatlioglu! Petrucci vorbei an Öttl auf Platz 5.



Runde 14: Rinaldi (2.) erhöht den Druck auf Rea, aber der Rekordweltmeister verteidigt sich geschickt. Gerloff (9.) jetzt bester BMW-Pilot. Bautista auf Platz 17.



Runde 15: Rinaldi kurzzeitig vorbei an Rea, aber der Kawasaki-Pilot kontert wenige Kurven später.



Runde 16: Rinaldi prescht auf der Gegengeraden an Rea vorbei, dann schlüpft auch noch Razgatlioglu am Kawasaki-Piloten vorbei. Öttl sicher auf Platz 6, Aegerter auf 15.



Runde 17: Rinaldi 1 sec vor Razgatlioglu und 2 sec vor Rea. Granado rollt mit Defekt aus.



Letzte Runde: Rinaldi gewinnt vor Razgatlioglu und Rea. Öttl Sechster. Gerloff auf Platz 8. Aegerter Platz 15. Bautista stürzt erneut.