Aragón: Garrett Gerloff (28) wieder bester BMW-Pilot

Nicht so erfolgreich wie erhofft, dennoch bestätigte sich Garrett Gerloff vom deutschen Team Bonovo action beim Meeting der Superbike-WM 2023 im MotorLand Aragón in allen drei Rennen als derzeit bester BMW-Pilot.

Mit der Pole und den Plätzen 4 und 5 sorgte Garrett Gerloff vor zwei Wochen in Magny-Cours für die bisher besten Superbike-Ergebnisse von Bonovo action. Entsprechend hoch war die Erwartung des Texaners für das Rennwochenende im MotorLand Aragón, zumal man Ende August einen zweitägigen Test auf der spanischen Piste absolviert hatte.

Aber Aragón ist keine Strecke, die der M1000RR besonders liegt. Mit Startplatz 10 und als Achter im ersten Rennen lief es für Gerloff deutlich schlechter, doch er war damit bester der vier BMW-Piloten. Und auch am Sonntag hielt er mit den Plätzen 9 und 10 die BMW-Fahne hoch.



«Mit dem Superpole-Rennen bin ich ziemlich zufrieden. Ich hatte einen guten Start und konnte auf den sechsten Platz kommen. Aber dann hatte ich Schwierigkeiten, vorne zu bleiben. Zum Glück haben wir noch den neunten Platz geholt, und ich habe mich in der Startaufstellung für Rennen 2 um einen Platz verbessert», schilderte der US-Amerikaner vom Sprintrennen. «Aber in diesem Rennen hatte ich von Anfang an mit vielen Dingen am Motorrad zu kämpfen. Im ersten Teil des Rennens ging es für mich nur nach hinten. Dann, als alle Grip verloren, konnte ich ähnliche Zeiten fahren und mich wieder nach vorn arbeiten. Aber ich hatte kein so gutes Feeling, wie ich mir erhofft hatte.»

Gerloff weiter: «Ich denke definitiv, dass wir an diesem Wochenende ein wenig mehr hätten erreichen können. Aber ich habe mein Bestes gegeben, und leider war das alles, was wir tun konnten. Ich möchte definitiv mehr als die Top-10. Jetzt freue ich mich darauf, nach Portimão zu gehen. Ich mag diese Strecke sehr, und es ist gut, dass es ein Back-to-Back-Wochenende ist, damit wir etwas Momentum mit in die nächste Runde nehmen können.»

Für Teameigner Jürgen Röder ist der Rückschritt beim zehnten Saisonmeeting kein Drama und erklärbar.



«Aragon ist bekanntlich keine BMW-Strecke, aber Garrett hat es mit den Plätzen acht, neun und zehn dreimal geschafft, in die Top-10 zu fahren», hob der Hesse hervor. «Im Sprintrennen hatte er einen super Start erwischt und war auf Platz sechs. Er hatte aber im Vergleich zu den anderen Jungs vorne einen härteren Reifen gewählt, was ihn etwas ins Hintertreffen gebracht hat. Aber nichtsdestotrotz sind wir mit der Leistung von Garrett zufrieden.»

Auch in der Gesamtwertung schickt sich Gerloff an, Scott Redding vom ROKiT-Team den Rang als bester BMW-Pilot streitig zu machen. Als WM-14. mit 107 Punkten hat der 28-Jährige nur acht Punkte weniger als der Engländer auf dem Konto.