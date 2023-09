Johnny Rea (Kawasaki): «Vor Bautista den Hut ziehen»

Das Superbike-Meeting in Aragón brachte für Kawasaki-Star Jonathan Rea erneut die Erkenntnis, dass er selbst bei idealen Bedingungen gegen Álvaro Bautista (Ducati) das Nachsehen hat – so wie im spannenden Superpole-Race.

Nach der Pole und Platz 3 am Samstag im MotorLand Aragón ruhten die Hoffnungen von Jonathan Rea am Sonntag auf dem Superpole-Race über nur zehn Runden. Denn bei kühleren Temperaturen am Vormittag und der kurzen Renndistanz von nur zehn Runden fällt der Nachteil seiner Kawasaki ZX-10RR weniger stark ins Gewicht.

Der sechsfache Weltmeister zeigte ein fantastisches Rennen und führte das Rennen mit dem Messer zwischen den Zähnen bis in die letzte Runde an. Angriffe von Álvaro Bautista (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) wehrte der 36-Jährige bis dahin erfolgreich ab. Erst auf der letzten Geraden wurde Rea auf Platz 2 verwiesen.



«Das Superpole-Race war der Hammer; mein Bike funktionierte fantastisch. Die Rundenzeiten waren sehr schnell, fast immer unter 1:50 min. Es war großartig, auf diesem Niveau kämpfen zu können», sagte Rea in kleiner Journalistenrunde. «Aber ganz ehrlich, vom Ergebnis bin ich enttäuscht. Ich fuhr mir die Seele aus dem Leib, aber was ich nur in dem einen Sektor an Zeit verloren habe, war zu viel. Dass der ganze Einsatz am Ende vergeblich war, frustriert enorm.»

Enttäuschend verlief für den Kawasaki-Piloten auch das zweite Hauptrennen. Früh riss der Kontakt zu den Yamaha-Werkspiloten ab, vorn war Bautista ohnehin außer Reichweite. Später musste Rea auch noch Lauf-1-Sieger Michael Rinaldi (Ducati) ziehen lassen und wurde nur durch den Ausfall von Andrea Locatelli kurz vor dem Ende Vierter.



«Schwer zu sagen, was am Sonntag anders war. Mein Bike fühlte sich nicht so anders. Das Ergebnis war eine Enttäuschung, weil ich die Probleme nicht erwartet hatte», brummte der Nordire. «Die Streckentemperatur war fünf Grad wärmer, wahrscheinlich war mein Reifen dafür nicht die beste Wahl. Müsste ich das Rennen noch einmal fahren, würde ich den Standard-SCX nehmen. Der Vorderreifen machte mir aber auch Schwierigkeiten. Ich hatte keine Chance, den beiden Yamaha und Ducati zu folgen. Also kontrollierte ich den Abstand zu Bassani. Als Loka dann das Problem bekam, verlor ich etwas Zeit, weil ich mir unsicher war, ob es Wasser oder Öl war.»

Rea gibt sich versöhnlich: «Ich nehme das Positive von Aragón mit. Insgesamt betrachtet kann ich zufrieden sein. Man spürte, dass Álvaro einen Vorteil hat. Er ist einfach zu stark und liefert eine unglaubliche Performance ab – man muss den Hut vor ihm ziehen.»

Durch den Ausfall von Locatelli konnte Rea den dritten WM-Rang festigen. Auf den Italiener hat der 118-fache Superbike-Sieger 53 Punkte Vorsprung.