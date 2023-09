Alvaro Bautista wie Phoenix aus der Asche: Zwei Siege

Im ersten Superbike-WM-Lauf am Samstag in Aragon ist Alvaro Bautista in Führung liegend gestürzt. Wer meinte, das würde den Ducati-Star mental beeinträchtigen, der wurde am Sonntag eines Besseren belehrt.

Manch einer unkte am Samstag, Alvaro Bautista würde in die Muster von 2019 zurückfallen, als er die Weltmeisterschaft wegen unerklärlicher Fehler an Jonathan Rea und Kawasaki herschenkte. Denn im ersten Rennen in Aragon ist der Champion ebenso in Führung liegend gestürzt wie schon in Imola.



Bautista erklärte am Samstagabend in aller Ruhe, dass diese beiden Stürze nichts mit 2019 zu tun hätten und er genau wüsste, was passiert wäre – und vor allem, weshalb.

Dass der 38-Jährige Herr der Lage ist, bewies er am Sonntag in eindrucksvoller Manier. Im Superpole-Race am Sonntagvormittag rang er in zehn Runden formidabler Unterhaltung Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) nieder – die drei Stars der Superbike-WM kreuzten innerhalb einer halben Sekunde die Ziellinie!

Das zweite Hauptrennen am Sonntagnachmittag war eine pure Machtdemonstration des Spaniers. In der zweiten Runde übernahm er die Führung, nach 18 Runden und gut 91 Kilometern hatte er 4 sec Vorsprung auf den Zweiten Razgatlioglu und 7,1 auf Samstag-Sieger Michael Rinaldi auf Platz 3.

«Ich bin glücklich», grinste Bautista beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Auch auf einer Strecke, die dir und deinem Motorrad gut liegt, fällt dir nichts in den Schoß und du kannst einfach um Siege kämpfen, so ist es nicht. Du musst immer auf der Hut sein, den Fokus behalten, Druck machen, weiterarbeiten und nichts trauen. Es kommt nur auf das Gefühl an, das du mit dem Motorrad hast. Du darfst weder Erwartungen haben noch Fehler machen.»

«Die Strecke war am Sonntag anders als im Training, der Grip war niedriger», erklärte Alvaro. «Deshalb ging ich gleich in Führung, an der Spitze fühlte ich mich besser, mit meinen Referenzpunkten. In so einem Moment denke ich nicht an Punkte, sondern nur an mich.»

Vor den Rennen in Portimao am nächsten Wochenende hat Bautista 47 Punkte Vorsprung auf Toprak Razgatlioglu. Erobert er in Portugal 15 mehr als der Türke, ist er vorzeitig und erneut Weltmeister.