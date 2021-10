Jubel bei BMW: Erster Superbike-Sieg seit acht Jahren

Um genau zu sein: 97 Monate war es her, dass Chaz Davies am 1. September 2013 auf dem Nürburgring ein Superbike-Rennen für BMW gewann. Michael van der Mark siegte in Portimao zwar nur im Sprintrennen – aber immerhin.

Das Superpole-Race geht nur über die halbe Distanz und es gibt auch nur ungefähr die Hälfte der Punkte. In der Statistik zählen diese Sprints aber gleich wie die beiden Hauptrennen.



Seit dem 1. September 2013 wartete BMW auf einen Sieg in der Superbike-WM. Damals triumphierte der bayerische Hersteller mit Chaz Davies auf dem Nürburgring. Die lange Durstrecke ist auch damit zu erklären, dass BMW nach 2013 werksseitig aus der Meisterschaft ausstieg und erst 2019 zurückkehrte.

Für 2021 wurde die neue M1000RR entwickelt, mit Michael van der Mark und Tom Sykes hat BMW zwei starke Fahrer im Werksteam. Drei Podestplätze hat das Duo vor dem Portugal-Wochenende erobert: Sykes wurde in Donington Park Zweiter und Dritter, van der Mark ebenfalls in England einmal Dritter.

Im Autodromo Internacional do Algarve gelang am Sonntagvormittag im nassen Sprintrennen der erste Sieg. Erleichtert wurde dieser van der Mark durch die Tatsache, dass Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) gleich zu Beginn in Führung liegend stürzte. Das soll die Leistung des Niederländers aber nicht schmälern, er kam 5,33 sec vor dem Zweiten Scott Redding (Aruba.it Ducati) ins Ziel und feierte seinen ersten Rennsieg seit Barcelona am 20. September 2020, damals noch auf Yamaha.

«Zum ersten Mal fuhr ich die M1000RR in Aragon im Nassen, schon damals fühlte ich mich sehr gut», erzählte van der Mark. «Ich wusste, dass wir im Regen stark sein können, das haben wir auch in Donington in der Superpole gezeigt. Ich habe es genossen hier und fühlte mich sehr stark. Pirelli brachte einen härteren Regenreifen für das Hinterrad, der uns entgegenkommt.»

Das Timing für den ersten BMW-Sieg mit diesem Motorrad hätte nicht besser sein können: Zum zweiten Mal in diesem Jahr nach Assen war BMW Motorrad Geschäftsführer Dr. Markus Schramm bei einem SBK-Event vor Ort, samt Gattin.

«Klar bin ich über den Sieg glücklich, richtige Siege holt man aber im Trockenen», unterstrich van der Mark. «Der Sieg ist ein großes Geschenk für alle im Team, wir hatten dieses Jahr mehr Tiefs als Hochs. Jetzt haben wir ein paar schöne Bilder und einen Pokal, alle sind glücklich und stolz. Wir wissen aber auch, dass wir noch nicht an der Spitze angekommen sind. Ich hatte Dr. Schramm gesagt, dass er mehr Regen bringen soll, aber dann brachte er Sonnenschein fürs zweite Rennen. Es ist schön zu sehen, dass er so viel Hingabe für den Rennsport hat. Es war gut, dass er bei diesem Sieg dabei war. Wir haben ihm gezeigt, was wir leisten können. Er hat aber auch gesehen, woran es uns noch mangelt.»

Nach dem Sieg im Superpole-Race durfte der Niederländer im zweiten Hauptrennen von Pole-Position starten, wurde wegen technischer Probleme aber bis auf den sechsten Platz durchgereicht. In der Weltmeisterschaft liegt van der Mark nach 32 von 38 Rennen mit 211 Punkten auf dem sechsten Gesamtrang.

Ergebnis SuperbikeWM, Portimão, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Michael vd Mark BMW 2. Scott Redding Ducati + 5,330 sec 3. Loris Baz Ducati + 7,066 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,264 5. Alvaro Bautista Honda + 9,753 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 16,745 7. Axel Bassani Ducati + 19,047 8. Garrett Gerloff Yamaha + 19,115 9. Eugene Laverty BMW + 20,901 10. Isaac Vinales Kawasaki + 28,977 11. Leandro Mercado Honda + 31,057 12. Samuele Cavalieri Ducati + 38,997 13. Jonas Folger BMW + 41,330 14. Tito Rabat Kawasaki + 51,079 15. Gabriele Ruiu BMW + 55,894 16. Christophe Ponsson Yamaha + 56,194 17. Lachlan Epis Kawasaki > 1 min Out Leon Haslam Honda Out Kohta Nozane Yamaha Out Jonathan Rea Kawasaki Out Michael Rinaldi Ducati Out Loris Cresson Kawasaki

Ergebnis Superbike-WM, Portimão, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Scott Redding Ducati + 5,425 sec 3. Loris Baz Ducati + 8,905 4. Andrea Locatelli Yamaha + 12,289 5. Garrett Gerloff Yamaha + 13,956 6. Michael vd Mark BMW + 15,289 7. Michael Rinaldi Ducati + 20,639 8. Leon Haslam Honda + 20,933 9. Axel Bassani Ducati + 26,031 10. Eugene Laverty BMW + 26,276 11. Leandro Mercado Honda + 31,493 12. Isaac Vinales Kawasaki + 41,117 13. Kohta Nozane Yamaha + 42,583 14. Christophe Ponsson Yamaha + 48,074 15. Jonas Folger BMW + 51,009 16. Samuele Cavalieri Ducati + 57,467 Out Alvaro Bautista Honda Out Gabriele Ruiu BMW Out Toprak Razgatlioglu Yamaha Out Tito Rabat Kawasaki Out Lachlan Epis Kawasaki Out Loris Cresson Kawasaki