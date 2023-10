Álvaro Bautista (38): «Bulega ein kompletter Fahrer»

Mit Nicolò Bulega bekommt Álvaro Bautista 2024 den Supersport-Weltmeister als Teamkollegen. Was der 38-Jährige vom Italiener auf dem Ducati-Superbike erwartet.

Mit Nicolò Bulega bekommt Álvaro Bautista im Ducati-Werksteam in der Superbike-WM 2024 den bisher dritten Teamkollegen. 2019 teilte sich der Spanier die Garage mit Chaz Davies und in den vergangenen beiden Jahren mit Michael Rinaldi. Sowohl den Waliser als auch den Italiener hatte der Weltmeister von 2022 locker im Griff.

Seit Portimão steht Bulega vorzeitig als Weltmeister der Supersport-WM 2023 fest. Der 23-Jährige gewann 14 von 22 Rennen und stand in 19 auf dem Podium. Bereits im Mai wurde Bulega von Ducati als Testfahrer für die V4R eingespannt – es war der erste Fingerzeig für die bevorstehende Beförderung in die Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft.

«Ich denke, es war eine nahezu perfekte Saison», lobte Bautista in kleiner Journalistenrunde seinen neuen Teamkollegen. «Nicolò hat viele Rennen gewonnen und war für mich der Stärkste in seiner Kategorie. In seiner zweiten Saison hat er erstaunliche Dinge geleistet. Sein Fahrstil ist aggressiv, vielleicht wegen seiner Größe. Er fährt präzise, macht nicht viele Fehler und im Rennen fährt er seine Zeiten sehr konstant. Er hat gut mit dem Team zusammengearbeitet und ich kenne seine Arbeitsweise – er ist ein kompletter Fahrer.»

Prognosen, wie sich Bulega in seiner Rookie-Saison schlagen wird, wagt der 38-Jährige nicht. «Wir werden sehen, wie sich Nicolò mit dem Superbike schlägt. Er fuhr ein paar Tests und war auf Anhieb schnell. Alles andere werden wir 2024 herausfinden», sagte Bautista.