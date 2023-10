Remy Gardner (Yamaha): Bestes SBK-Finish in Portimão

Beim Meeting der Superbike-WM 2023 in Portimão zeigte Remy Gardner seine bisher beste Saisonleistung. Ein technisch bedingter Ausfall trübte die Bilanz des Yamaha-Piloten.

Als Vierter der freien Trainings deutete Remy Gardner bereits an, dass er in Portimão ein starkes Rennwochenende haben kann. Dass der Australier in der Superpole nur Startplatz erreichte, hatte mit den Stürzen von Alex Lowes und Xavi Vierge in der Schlussphase des Qualifyings zu tun, als Sechster im ersten Lauf fehlten ihm nur 1,7 sec auf Garrett Gerloff (BMW) auf dem vierten Platz.

«Nach der Superpole war ich stocksauer. Ich hatte eine starke Rundenzeit gefahren, die mir aber wegen gelber Flaggen gestrichen wurde – es wäre ein Platz in der ersten Reihe gewesen», schimpfte der Yamaha-Pilot. «In Rennen 1 habe ich der ersten fliegenden Runde einen Fehler gemacht und etwas an Selbstvertrauen verloren, aber in der Schlussphase konnte ich die Gruppe vor mir einholen und im letzten Teil des Rennens starke Zeiten fahren. Ich habe bis zum Schluss gekämpft, und es war definitiv ein herausforderndes Rennen. Um ehrlich zu sein, haben wir ein wenig mehr erwartet, aber wir sind mit dem Ergebnis insgesamt zufrieden – ein Start von vorn hätte sicher geholfen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Portimão © Gold & Goose Bautista, Van der Mark, Lecuona © Gold & Goose Rea und Redding © Gold & Goose Locatelli und Gerloff © Gold & Goose Gerloff, Vierge, Öttl © Gold & Goose Razgatlioglu, Locatelli, Bautista © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Lecuona, Petrucci, Aegerter © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Petrucci und Aegerter © Gold & Goose Redding und Rea © Gold & Goose Van der Mark, Bassani, Rea © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Rinaldi und Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rinaldi © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Waren sechste Plätze seine bisher besten Platzierungen, schaffte es Gardner im Superpole-Race über nur zehn Runden als Vierter ins Ziel. Fast das gesamte Rennen kämpfte der Teamkollege von Dominique Aegerter mit den Werkspiloten Michael Rinaldi (Ducati), Iker Lecuona (Honda) und Michael van der Mark (BMW) um die Positionen. Das zweite Rennen fand jedoch ein abruptes Ende.

«Ich wusste, dass wir ein gutes Rennen fahren konnten. Die letzten beiden Runden waren wirklich gut, und ich kämpfte mit Michael und Iker. Es gelang mir, einen guten vierten Platz zu erreichen, womit ich sehr zufrieden war», schilderte der 25-Jährige. «Ich nutzte das als Sprungbrett für Rennen 2 und lag kurzzeitig auf dem dritten Platz, aber mir fehlte die Pace, als der Reifen neuer war. Die Jungs haben sich ein wenig von mir abgesetzt. Ich fand wieder in meinen Rhythmus zurück und konnte wieder zu Iker aufschließen. Ich denke, ich hätte gegen Ende des Rennens eine wirklich gute Pace haben können, aber noch vor Halbzeit hatten wir ein kleines technisches Problem und ich musste das Rennen leider aufgeben.»

Gardner lässt sich von dem Rückschlag nicht entmutigen: «Es ist ein unglücklicher Ausgang, aber es war insgesamt ein positives Wochenende. Es liegt noch viel Arbeit vor uns und wir müssen noch viel lernen, aber wir finden zusammen und ich hoffe, dass wir ein großartiges Saisonfinale erleben können.»