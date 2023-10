SBK-Kalender 2024: Termin für Phillip Island ist fix

Der erste Termin der Superbike-WM 2024 steht fest. Der Saisonauftakt findet traditionell in Australien auf der malerischen Rennstrecke auf Phillip Island statt.

Während der vorläufige Kalender der MotoGP 2024 bereits im September veröffentlicht wurde, gibt es für die Superbike-WM seitens Promoter Dorna allenfalls ein Gerüst.

Eine terminliche Konstante ist jedoch das Meeting auf Phillip Island. Die australische Rennstrecke veranstaltet traditionell den Saisonauftakt, nur wegen der behördlichen Einschränkung während der Coronapandemie fand 2021 kein Meeting in Australien statt, 2022 rückte die ikonische Piste ans Saisonende. Seit diesem Jahr ist Phillip Island wieder an seinen seit 2009 angestammten Platz am letzten Wochenende im Februar zurückgekehrt.

So wird es auch 2024 sein: Wie der australische Verband bestätigte, wird die bei Fahrern sehr beliebte Rennstrecke in Down-Under vom 23. bis 25. Februar den Saisonauftakt der seriennahen Weltmeisterschaft veranstalten. Mit dieser Bekanntgabe ist der Ticketverkauf gestartet.

Wie zuvor treten in Australien die Superbike- und Supersport-WM an. Dann wird Toprak Razgatlioglu sein erstes Rennwochenende mit BMW bestreiten und Jonathan Rea wird sein Debüt mit Yamaha geben. Da die 300er-Serie nur auf europäischen Pisten stattfindet, sind im Rahmenprogramm daher Rennen der nationalen Serien (ASBK) vorgesehen.

«Wir freuen uns darauf, wieder die schnellsten Fahrer der ASBK zu präsentieren. Für sie ist es eine einzigartige Gelegenheit, vor den Augen der Superbike-Weltmeisterschaft um den Sieg zu kämpfen», sagte Peter Doyle vom australischen Verband. «So wie einst Aussies wie Troy Corser, Troy Bayliss, Chris Vermeulen, Karl Muggeridge und Andrew Pitt taten, bevor sie Titel in der Superbike- und Supersport-WM gewannen.»