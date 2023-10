SBK-Test Jerez: Zahlreiche Premieren, neue Regeln

Am 31. Oktober sowie 1. November findet auf dem Circuito de Jerez der erste Wintertest für die Superbike-WM 2024 statt. SPEEDWEEK.com verrät, wer dabei sein wird und was es dort Neues gibt.

Am kommenden Wochenende findet in Jerez, in der Südspitze Spaniens, der letzte Event der Superbike-WM 2023 statt. Ducati-Star Alvaro Bautista braucht nur noch zwei Punkte, um seinen WM-Titel erfolgreich zu verteidigen – bei Siegen von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in allen drei Rennen.

Am Dienstag und Mittwoch nach dem großen Finale findet auf der gleichen Strecke der erste Wintertest für die Saison 2024 statt. Dann sehen wir nicht nur einige Fahrer erstmals auf ihren nächstjährigen Maschinen und mit ihren neuen Teams arbeiten, auch technisch gibt es einiges Neues.

«Einige von ihnen werden Motormodifikationen testen, andere mit unterschiedlichen Drehzahlen fahren und wieder andere bei Bedarf Ballast einbauen», so Gregorio Lavilla, SBK Executive Director von Promoter Dorna.

Hintergrund ist, dass es ab 2024 ein neues technisches Reglement gibt, das unter anderem den Einsatz von 20 Prozent leichteren oder schwereren Kurbel- und Ausgleichswellen als im homologierten Serienmotorrad erlaubt. Außerdem wird es ein Mindestgewicht für den Fahrer in voller Montur geben und Ducati darf wieder mit deutlich höherer Drehzahl fahren.

Das Yamaha-Werksteam wird erstmals mit dem von Kawasaki kommenden Rekordchampion Jonathan Rea testen. Im Ducati-Werksteam hat Supersport-Weltmeister Nicolo Bulega Premiere und bei Kawasaki Reas Nachfolger Axel Bassani. Die Ducati-Kundenteams Go Eleven und Motocorsa treten mit ihren Neuzugängen Andrea Iannone und Michael Rinaldi an.

Von den beiden BMW-Werksteams wird nur Bonovo action dabei sein, erstmals mit Scott Redding. Das ungeduldig erwartete Debüt von Toprak Razgatlioglu auf der M1000RR im Team BMW Motorrad Motorsport werden wir erst am 4. Dezember in Portimao erleben, am 5. und 6. Dezember folgen zwei weitere Testtage für den Türken in Jerez.

Der Engländer Bradley Ray, dessen Option Yamaha Europa für 2024 noch nicht gezogen hat, testet für das private Team GMT94, weil seine normale Truppe Motoxracing nicht dabei sein wird. Dem Vernehmen nach geht es dabei vor allem um den Stand seiner Fitness (Schulter-OP), der Test hat nichts damit zu tun, in welchem Team der Britische Meister von 2022 fahren wird.

Petronas Honda lässt wie schon im Sommer in Misano Tarran Mackenzie testen, der für 2024 vom Supersport- ins Superbike-Team von Midori Moriwaki wechseln soll.

Teilnehmer SBK-Test Jerez 31. Oktober/1. November:

Aruba.it Ducati:Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa Ducati:Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati:Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha:Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha: Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW:Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki:Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda: Tarran Mackenzie (GB)