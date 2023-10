Offiziell: Honda macht mit Lecuona und Vierge weiter

Iker Lecuona und Xavi Vierge bleiben das Honda-Duo in der Superbike-WM

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen bereits, wie das Honda-Werksteam in der Superbike-WM 2024 besetzt sein wird. Nun wurde Iker Lecuona und Xavier Vierge auch offiziell bestätigt.

«Es war immer unser Ziel, mit beiden Fahrern weiterzumachen», sagte Superbike-Teammanager Leon Camier schon im August zu SPEEDWEEK.com. Doch wegen der Personalprobleme in der MotoGP (Honda-Aushängeschild Marc Márquez wechselt für 2024 zu Gresini Ducati), wurde über Monate nichts in Stein gemeißelt.

Zeitweise dachte die Honda Racing Corporation (HRC) darüber nach, Superbike-Pilot Iker Lecuona in die MotoGP zurückzuholen, doch das ist vom Tisch. Zehn Tage nachdem SPEEDWEEK.com von der Verlängerung der Superbike-Verträge von Lecuona und Xavier Vierge berichtet hatte, folgte am Donnerstagvormittag die Bestätigung durch Honda. Einzige Neuigkeit: Beide Spanier wurden um zwei Jahre verlängert, also bis einschließlich 2025.

2022 wechselte Lecuona von der MotoGP (mit KTM) und Vierge von der Moto2 in die Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft und bilden seitdem das HRC-Werksteam. Aktuell belegen sie die Plätze 8 (Vierge/140 P.) und 12 (Lecuona/136 P.).

«In den fast zwei Jahren haben wir Iker Lecuona und Xavi Vierge in jeder Hinsicht schätzen gelernt und freuen uns daher, dass beide HRC-Werksfahrer bleiben werden», sagte HRC-Boss Tetsuhiro Kuwata. «Sie sind junge, schnelle und wettbewerbsfähige Fahrer, die immer bereit sind, sich jeder Herausforderung mit einer positiven Einstellung, vollem Einsatz und als Team zu stellen. Dies sind Werte, die wir in jeder Hinsicht teilen, weil sie es uns ermöglichen, voranzukommen.»

Fahrer und Teams der Superbike-WM 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Öttl? Ray?

GMT94: Ray? Öttl?



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie?



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Öttl?

Orelac: König?

Pedercini: Isaac Vinales?



Fett = offiziell bestätigt