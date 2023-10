Jerez, FP2: Razgatlioglu vorn, Aegerter & Öttl stark

Der erste Trainingstag der Superbike-WM 2023 in Jerez endete mit der Bestzeit von Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu. Dominique Aegerter (Yamaha) und Philipp Öttl (Ducati) überzeugten in den Top-6.

Bei Beginn des zweiten Trainings der Superbike-Kategorie war die Idealinie auf dem Circuit de Jerez trocken, dennoch begann die Session für Garrett Gerloff mit einem heftigen Sturz. Der Texaner rutschte auf seiner Out-Lap in der schnellen Kurve 8 aus, seine BMW überschlug sich im Kiesbett mehrfach und war stark beschädigt.

Angeführt von Álvaro Bautista (Ducati) in 1:41,620 min waren die Rundenzeiten nach fünf Minuten noch weit von den Rekorden entfernt. Aber die Führung wechselte ständig und die Zeiten wurden immer schneller. Nach zehn Minuten sorgte Alex Lowes (Kawasaki) in Kurve 1 für den zweiten Sturz der Session – es sollte nicht dabei bleiben.

Kurz nachdem Bautista eine 1:40,964 min vorgelegt hatte, klappte dem Ducati-Star beim Anbremsen das Vorderrad ein. Der Sturz war unvermeidlich, Fahrer und Motorrad blieben aber heil.

Nach 20 Minuten führte der Weltmeister 0,241 sec vor den Yamaha-Piloten Dominique Aegerter und Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Philipp Öttl (Ducati) belegte Platz 5, Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) folgte als 15. und Gaststarter Florian Alt (Honda) auf der 22. Position.

Weil das erste Training praktisch ausfiel (auf nasser Piste fuhren nur vier Piloten) beschäftigten sich die Piloten am Nachmittag umso intensiver mit der Abstimmung ihrer Motorräder. Über dem Limit war dabei Oliver König unterwegs, der seine Kawasaki im Kiesbett versenkte.

Nach einem Sturz von Gabriele Ruiu, der abseits der Ideallinie auf einem nassen Fleck per Highsider von seiner BMW flog, wurde die Session bei noch 13 Minuten abgebrochen. Praktisch zeitgleich und unabhängig davon stürzte zudem Lorenzo Baldassarri (Yamaha).

In den letzten zehn Minuten kam noch einmal Bewegung in die Zeitenliste. Zuerst setzte sich Aegerter an die Spitze, dann Michael Rinaldi (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) lösten sich nacheinander an der Spitze ab. In 1:40,312 min war der Türke aber immer noch 1,3 sec langsamer als der Rundenrekord von Álvaro Bautista aus 2019 in 1:39,004 min.

Bei der Bestzeit von Razgatlioglu blieb es. Remy Gardner sicherte sich auf seiner letzten Runde mit 0,244 sec Rückstand Platz 2. Hinter den zwei Yamaha-Piloten folgen mit Bautista und Rinaldi das Aruba.it Ducati-Duo. Als Fünfter bestätigte Aegerter die gute Yamaha-Performance in Jerez.

Ein starkes Training lieferte Philipp Öttl ab. Der Go Eleven Ducati-Pilot belegte zeitweise die vierte Position, am Ende wurde es der sechste Platz.

Bester BMW-Pilot wurde Garrett Gerloff auf Platz 7. Der 27-Jährige, der erst kurz vor dem Ende das Training fortsetzen konnte, fuhr nur acht Runden und büßte 0,9 sec auf die Bestzeit ein. Die beste Honda stellte Iker Lecuona auf die elfte Position.

Jonathan Rea agierte im zweiten Training unauffällig und belegte bis zum Ende eine Position außerhalb der Top-10. In 1:41,724 min begnügte sich der Kawasaki-Pilot mit Platz 13.

Gaststarter Florian Alt (Honda) reihte sich mit 3,2 sec Rückstand auf der 22. Position ein.