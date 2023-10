Jerez, FP1: Honda-Ersatzfahrer Mercado auf Platz 1 27.10.2023 - 11:20 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Tati Mercado springt bei Petronas Honda ein © donnyfoto.com Tati Mercado Zurück Weiter

Nach Regen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag braucht der Circuito de Jerez länger als erwartet, um aufzutrocknen. Die Sonne soll am Mittag rauskommen – zu spät für das FP1 der Superbike-WM am Freitagvormittag.