Paukenschlag: Kundenteam von Kawasaki schmeißt es hin

Seit 2018 mischt das Orelac-Team in der Superbike-WM mit, immer auf Motorrädern von Kawasaki. Weil die Mannschaft keine Unterstützung bekommt, wird die Zusammenarbeit mit Ducati in der Supersport-WM ausgebaut.

Orelac ist Calero rückwärts geschrieben, der Familienname von Teameigentümer José Calero. Seit 2018 ist der Spanier mit seiner Truppe in der Superbike-WM am Start: In den ersten beiden Jahren mit Fahrer Tati Mercado, es folgten Maximilian Scheib und Isaac Vinales, seit 2022 sitzt Oliver König auf der ZX-10RR.

Als Jonathan Rea von 2015 bis 2020 sechs Weltmeisterschaften in Folge gewann, hatte Kawasaki regen Teamzulauf, die ZX-10R war damals das stärkste Paket. Doch diese glorreichen Zeiten sind längst vergangen. Konstant auf dem Podest steht für die Grünen seit Jahren nur der herausragende Rea, die Kundenteams von Kawasaki sind in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht.

Teamchef Manuel Puccetti war kurz vor dem Absprung zu Ducati. Nur weil ihm Kawasaki für den letzten Event der Saison 2023 ein Werksmotorrad hin- und ein solches für 2024 in Aussicht gestellt hat, bleibt der Italiener dem japanischen Hersteller treu.

Nicht so das Orelac-Team. «Wir hatten noch nie Unterstützung von Kawasaki und wurden immer auf das nächste Jahr vertröstet», klagte Nacho Calero beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Jerez, der Sohn des Eigentümers. «Mein Vater hat immer alles aus der eigenen Tasche bezahlt, jetzt ist Schluss.»

Orelac konzentriert sich 2024 auf die Supersport-WM. In der mittleren Hubraumkategorie ist das Team seit 2015 dabei, bis Ende 2021 ebenfalls auf Kawasaki. 2022 erfolgte der Wechsel zu Ducati, nächstes Jahr werden zwei Panigale V2 zum Einsatz kommen.

«Ducati ist zwar teuer, bei ihnen bekommt man aber das gute Material. Bei Kawasaki ist das nicht so», sagt Nacho Calero, der von 2013 bis 2019 insgesamt 79 Supersport-Rennen bestritt. Wer auf den beiden Ducati sitzen wird, ist unklar – die Zusammenarbeit mit Raffaele De Rosa wird nach zwei Jahren zu Ende gehen.

Fahrer und Teams der Superbike-WM 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Öttl? Ray?

GMT94: Ray? Öttl?



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie? Adam Norrodin?



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Rabat? Öttl?

Pedercini: Isaac Vinales?



Fett = offiziell bestätigt