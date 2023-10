Álvaro Bautista (Ducati) gewann SBK-WM 2023 mit Stil 28.10.2023 - 16:23 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Weltmeister Alvaro Bautista

Mit seinem 25. Saisonsieg sorgte Álvaro Bautista im ersten Lauf in Jerez für den souveränen Gewinn der Superbike-WM 2023. Am Ende war der Ducati-Pilot doch nicht so abgebrüht, wie er selbst vorher glaubte.