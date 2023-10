Spektakulärer Plan: Portimao 2024 in den Abendstunden

Der SBK-Event in Portimao wurde für 2024 überraschend auf das Wochenende 8.–11. August datiert. Weil es dann an der Algarve in Portugal sehr heiß ist, werden die Superbike-Rennen am Abend stattfinden.

Das Autodromo Internacional do Algarve verfügt über keine Flutlichtanlage wie etwa der Losail Circuit in Katar. Es gibt also keine Möglichkeit, wegen der Hitze im Hochsommer bei Nacht zu fahren. Die Macher in Portimao haben eine andere Idee: Die Superbike-Rennen am Samstag und Sonntag werden in die Abendstunden verlegt – als Startzeit steht 19 oder 20 Uhr im Raum. Dann ist es nicht mehr ganz so heiß, aber noch hell genug. Die Trainings werden erst nach dem Mittag beginnen.

Hinter den Kulissen verhandelt Promoter Dorna, was für den lokalen Veranstalter sowie die TV-Stationen die beste Lösung ist. «Die Idee, unsere Veranstaltung im August abzuhalten, entstand gemeinsam mit der Dorna. Ziel ist, das Konzept zu erneuern», teilte Paulo Pinheiro mit, der Geschäftsführer der Rennstrecke. «Zum ersten Mal werden wir in dieser Meisterschaft ein Rennen veranstalten, das eher gegen Ende des Tages ausgetragen wird, was für die Öffentlichkeit ein noch attraktiveres Konzept darstellt. Es wird den ganzen Tag über Aktivitäten geben, wir wollen, dass das Rennen 2024 eine Superbike-Party wird.»

Weltmeister Alvaro Bautista findet diese Idee reizvoll, hat aber auch Bedenken. «Um 20 Uhr sollten die Lichtverhältnisse im August noch okay sein», überlegte der Ducati-Star. «Wir müssen innerhalb der Safety-Commission klären, ob das für alle sicher ist.»

Rekordchampion Jonathan Rea sieht das Thema sehr entspannt. «Das wird cool, wenn wir erst zum Mittag anfangen», grinste der 119-fache Laufsieger. «Das heißt, ich kann ausschlafen. Ich liebe schlafen. Perfekt, ich unterstütze den Vorschlag. Natürlich nur, wenn wir dann noch gut sehen können.»