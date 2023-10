Alvaro Bautista: «Geht links rein und rechts raus»

Der zweite Superbike-WM-Titel ist für Ducati-Star Alvaro Bautista zum Greifen nahe. «Ich gehe das Wochenende wie jedes andere an», versicherte er nach dem dritten Platz im freien Training am Freitag.

Auf das erste freie Training auf nasser Strecke am Freitagmorgen verzichtete Alvaro Bautista ebenso wie der Großteil des Feldes, FP2 begann für den Spanier mit einem Ausrutscher. «Ich war sehr vorsichtig, keine feuchte Stelle zu erwischen», schilderte der 38-Jährige. «Eine habe ich übersehen und stürzte. Glücklicherweise fehlt mir nichts.»

Bautista beendete den Trainings-Freitag als Dritter, nur die beiden Yamaha-Piloten Toprak Razgatlioglu und Remy Gardner waren schneller. Noch macht er einen sehr entspannten Eindruck, zur erfolgreichen Titelverteidigung muss er lediglich zwei Punkte erobern – falls Toprak alle drei Rennen in Südspanien gewinnt.

«Zumindest heute war ich lockerer als erwartet», erzählte Alvaro beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Mal sehen, wie es am Samstag ist. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich nicht an die Meisterschaft, Punkte oder die Position denke. Mein Ziel ist, es so anzugehen, wie ich es die ganze Saison getan habe. Ich möchte ein gutes Gefühl für das Motorrad entwickeln und das Fahren genießen. Bislang gehe ich dieses Rennwochenende wie jedes andere an.»

Wie lässt sich ein großes Ereignis wie ein Titelgewinn ausblenden, wenn dir jeder erzählt, dass du kurz davorstehst?



«… und du es mir jetzt auch noch erzählen musst», lachte der 56-fache Laufsieger. «Ich bin der Erste, der weiß, was ich erreichen kann. Klar erzählt mir das jeder, aber das geht ins linke Ohr rein und im rechten raus.»