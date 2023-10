Álvaro Bautista (38): Sein Weg zum zweiten SBK-Titel

Vor einem Jahr sorgte Álvaro Bautista für den ersten WM-Titel von Ducati seit Carlos Checa 2011. Mit dem Sieg im ersten Rennen der Superbike-WM 2023 in Jerez legt der Spanier einen zweiten Titel nach.

Als Weltmeister startete Álvaro Bautista in die Superbike-WM 2023 und galt als Favorit auf den Titel, auch weil Ducati der Panigale V4R ein gelungenes Update verpasst hat. Mit drei Siegen beim Saisonauftakt auf Phillip Island erfüllte der 38-Jährige die Erwartung voll und ganz. Auch auf dem Mandalika Circuit war der Ducati-Pilot der dominierende Pilot, nur ein Sturz im Superpole-Race verhinderte ein weiteres Triple – es sollte nicht der einzige Fehler des Routiniers bleiben.

Aber zunächst legte Bautista Siege in Serie nach und stand in Assen, Barcelona und Misano in jedem Rennen auf dem obersten Podest; auch den ersten Lauf in Donington gewann er. Sein Vorsprung auf den WM-Zweiten, Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu, betrug zu diesem Zeitpunkt bereits außerordentliche 91 Punkte. Doch der Türke fügte Bautista im Superpole-Race die erste ‹echte› Niederlage zu und erwies sich bis fortan als hartnäckiger und zunehmend starker Gegner.

Ein Sturz des Ducati-Piloten im ersten Lauf in Most ließ den Vorsprung erstmals deutlicher schmelzen. Auch im Sprintrennen in Tschechien setzte sich der Yamaha-Pilot sowie Jonathan Rea (Kawasaki) gegen Bautista durch. Mit einem Sieg im zweiten Lauf bewies der Spanier Nervenstärke. In Magny-Cours verkürzte Razgatlioglu mit zwei Siegen weiter seinen Rückstand, Bautista antwortete erneut mit dem Sieg im zweiten Hauptrennen.

Das Meeting in Aragón begann wieder mit einem Sturz des Weltmeisters, der zunehmend nervös zu werden schien – diese Vermutung verwies Bautista mit zwei Siegen am Sonntag ins Reich der Fabeln.



In Portimao gewann er drei Rennen in atemraubender Weise gegen den herausragend fahrenden Razgatlioglu und bewies damit seine Ausnahmestellung.

Mit 60 Punkten Vorsprung auf Razgatlioglu trat Bautista beim letzten Saisonmeeting in Jerez an. Bei einem Sieg von Razgatlioglu hätte Bautista Platz 14 im ersten Rennen für den vorzeitigen Titelgewinn gereicht. Alvaro agiert bei seinem Heimrennen im Stil eines Champions – und gewann von Pole-Position in überragender Manier!



Für Ducati ist es der 19. Gewinn der Herstellerwertung und der 16. Fahrertitel.

Mit zwei Superbike-Weltmeisterschaften, 57 Siegen und 87 Podestplätzen ist Bautista einer der erfolgreichsten Piloten der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft und schon jetzt der erfolgreichste Ducati-Pilot. Bautista ist erst der sechste Fahrer, der seinen Titel erfolgreich verteidigen konnte.



Bereits am 4. Mai entschied sich der Spanier, auch 2024 mit Ducati in der Superbike-WM auf Titeljagd zu gehen.



Durch den Wechsel von Toprak Razgatlioglu zu BMW und Jonathan Rea zu Yamaha gilt Bautista erneut als Favorit.