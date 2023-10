Jerez, Lauf 1: Bautista mit Sieg SBK-Weltmeister 2023

Mit dem Sieg von Álvaro Bautista im ersten Lauf in Jerez ist die Superbike-WM 2023 entschieden. Philipp Öttl fuhr als Sechster ein starkes Rennen, Pech für Aegerter. BMW und Honda leiden.

Angenehme 23 Grad zeigte das Thermometer bei Start in den ersten Lauf der Superbike-WM 2023 in Jerez. Die Sonne schien und mit der Pole-Position hatte Álvaro Bautista (Ducati) die besten Voraussetzungen geschaffen, um seinen zweiten Titel in Folge zu gewinnen. Neben dem Spanier standen Dominique Aegerter (Yamaha) und Alex Lowes (Kawasaki) in der ersten Reihe.

Bautista behauptete beim Start seine Position und führte das Rennen an. Ab der zweiten Runde war der nur von Platz 7 gestartete Toprak Razgatlioglu (Yamaha) sein erster Verfolger. Nach nur sieben Runden lag Jonathan Rea als Dritter bereits 3,6 sec zurück.

Zehn Runden folgte Razgatlioglu Bautista wie ein Schatten, dann hatte der Yamaha-Pilot sein Pulver verschossen und der Spanier fuhr einen ungefährdeten Sieg ein, der nun uneinholbar als Weltmeister feststeht. Zeitweise führte der 38-Jährige um über 4 sec, auf der Ziellinie waren es nur noch 1,2 sec, weil der nun zweifache Weltmeister den Fans winkte. Als Dritter kreuzte Andrea Locatelli die Ziellinie.

Nach einem verkorksten Freitag erreichte Jonathan Rea (Kawasaki) als Vierter eine solide Schadensbegrenzung. Allerdings kam der Kawasaki-Pilot nur 0,6 sec vor den Ducati-Piloten Danilo Petrucci (5.) und Philipp Öttl (6.) Ziel. Der Deutsche fuhr ein starkes Rennen und verlor Platz 5 erst in der letzten Runde.

Pech hatte Dominique Aegerter, der schnell Positionen verlor und wegen eines technischen Problems einen Boxenstopp einlegte. Der Schweizer wurde abgeschlagen nur 18.

Bitter verlief das erste Rennen für Honda und BMW. Die HRC-Werkspiloten Iker Lecuona (9.) und Xavi Vierge (10.) schafften es nur dank zahlreicher Ausfälle in die Top-10. Die BMW-Piloten Garrett Gerloff und Michael van der Mark stürzten, Scott Redding gab das Rennen in aussichtsloser Position auf. Als 13. brachte Loris Baz die beste M1000RR ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Bautista vor Lowes und Rea in die erste Kurve, dann Aegerter, Gardner und Razgatlioglu. Öttl verliert eine Position und ist Siebter.



Runde 1: Bautista vor Rea und Lowes. Razgatlioglu machte drei Positionen gut und ist Vierter. Aegerter auf 7, Öttl 9 und Alt auf 22. Gerloff auf 12 der beste BMW-Pilot.



Runde 2: Bautista vor Razgatlioglu und Rea – eine furiose Anfangsphase des Yamaha-Piloten. Aegerter auf Platz 12 zurückgefallen.



Runde 3: Bautista 0,4 sec vor Razgatlioglu und 1,3 sec vor Rea. Öttl auf Platz 8, Gerloff Elfter und Aegerter nur noch auf Platz 15.



Runde 4: Razgatlioglu macht in 1:40,351 min Druck auf Bautista, aber der Ducati-Pilot bleibt cool. Gardner stürzt beim Überholversuch an Bassani.



Runde 5: Rea (3.) schon 2,2 sec zurück. Öttl Siebter. Aegerter kommt an die Box und lässt sein Motorrad checken.



Runde 6: Bautista und Razgatlioglu innerhalb 0,2 sec und schon 2,7 sec vor Rea und Lowes. Bassani, Öttl, Rinaldi, Petrucci und Gerloff kämpfen um Platz 6. Aegerter wieder im Rennen.



Runde 7: Die Honda-Asse Xavi Vierge und Iker Lecuona nur auf den Plätzen 11 und 12. Redding gurkt auf Platz 18 herum.



Runde 8: Rea, Lowes und Locatelli kämpfen um Platz 3. Öttl führt die Gruppe um Platz 6 an.





Runde 9: Nur Bautista und Razgatlioglu fahren unter 1:41 min. Redding kommt an die Box.



Runde 10: Öttl (6.) hat sich um 0,9 sec abgesetzt. Gerloff stürzt, setzt das Rennen aber fort.



Runde 11: Bautista schüttelt Razgatlioglu um 1,5 sec ab. Sturz van der Mark – schon der dritte BMW-Pilot mit Problemen.



Runde 12: Rea unter Druck von Locatelli. Petrucci (7.) holt zu Öttl (6.) auf. Ruiu rollt mit Defekt aus.



Runde 13: Bautista 2,8 sec vor Razgatlioglu und Locatelli, der Rea in der letzten Kurve überholte. Lowes, Öttl und Petrucci kämpfen um Platz 5. Lecuona Zehnter. Baz auf Platz 14 bester BMW-Pilot.



Runde 14: Sturz Bassani nach Überholmanöver von Rinaldi.



Runde 15: Bautista 3,6 sec vor Razgatlioglu und 9,7 sec vor Locatelli. Öttl weiter im Kampf um Platz 5.



Runde 16: Long-Lap-Penalty für Rinaldi.



Runde 17: Öttl schnappt sich Platz 5 von Lowes, auch Petrucci geht am Kawasaki-Piloten vorbei.



Runde 18: Öttl und Petrucci im Kampf um Platz 5. .



Runde 19: Bautista nimmt Speed heraus und winkt den Fans auf den Tribünen. Petrucci vorbei an Öttl auf Platz 5.



Letzte Runde: Bautista gewinnt vor Razgatlioglu und Locatelli. Öttl Sechster.